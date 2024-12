dolenjska

Konec tedna zapora Šegove in sprememba na avtobusnih linijah

11.12.2024 | 13:40 | M. K.

Novo mesto - V petek, 13. decembra, bo od 9. ure dalje in vse do nedelje, 15. decembra, vzpostavljena popolna zapora Šegove ulice, kjer potekajo dela na kanalizaciji v okviru gradnje oskrbovanih stanovanj (v bližini vrtca Rdeča kapica). Prehod za pešce bo omogočen, obvoz za vozila pa bo urejen po Ulici Slavka Gruma in Cesarjevi ulici, so sporočili z rotovža.

Foto: MO NM

Petkova vzpostavitev zapore prinaša tudi začasno spremembo v mestnem potniškem prometu. Ta dan avtobusi na linijah 1A in 2 od 9. ure dalje ne bodo ustavljali na postajališčih Cesarjeva ulica in Drska, najbližje dostopno postajališče pa bo na ulici Slavka Gruma.

‹ nazaj