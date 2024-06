dolenjska

Na Šegovi bodo gradili oskrbovana stanovanja

26.6.2024 | 16:25 | I. V.

Novo mesto - V Šegovi ulici, tam kjer je zdaj še parkirišče pred tako imenovanimi upokojenskimi bloki, naj bi do konca prihodnjega leta že stali zgradbi z oskrbovanimi stanovanji, namenjenimi starejšim še mobilnim občanom.

Direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni sta kot predstavnika investitorjev podpisala pogodbo o gradnji oskrbovanih stanovanj s predsednikom uprave novomeškega gradbenega podjetja CGP Martinom Gosenco. (Foto: I. Vidmar)

Danes dopoldne sta direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja mag. Andrej Hudoklin in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni kot predstavnika investitorjev s predsednikom uprave novomeškega gradbenega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisala pogodbo za gradnjo oskrbovanih stanovanj in pripadajoče komunalne infrastrukture na Šegovi ulici v Novem mestu.

Nepremičninski sklad, ki sicer upravlja tudi z omenjenimi upokojenskimi bloki oziroma bloki na Šegovi ulici številka 7, 9 in 11, zgrajenimi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, bo zgradil 20 oskrbovanih stanovanj, prilagojenih starejšim občanom, ki jim zdravstveno stanje še omogoča samostojno življenje.

Vzporedno z gradnjo oskrbovanih stanovanj načrtujejo tudi obnovo omenjenih treh blokov, ki bodo med ostalim dobili tudi dvigala, kar bo močno olajšalo bivanje starejšim stanovalcem, parkirišča, na mestu katerih bodo gradili oskrbovana stanovanja, pa bodo nadomestili z garažno hišo, ki bo zgrajena še pred začetkom gradnje stanovanj. Kot je povedal predsednik uprave CGP je rok gradnje sedemnajst mesecev, vse skupaj pa bo stalo nekaj več kot pet milijonov evrov, od česar bo večino denarja prispeval sklad, nekaj manj kot 160.000 evrov pa občina.

Nepremičninski sklad ima trenutno v Sloveniji skupno okoli 470 oskrbovanih stanovanj. Izbor lokacije je pojasnil župan Gregor Macedoni, ki je dejal, da je to poleg Glavnega trga ena izmed zelo redkih lokacij z dobrim dostopom do najpomembnejših stvari. Stanovanja se bodo namreč nahajala v neposredni bližini trgovine, blizu so tudi zdravstveni dom, železniška in avtobusna postaja ter bolnišnica, pa tudi vrtec in šole, kar pa za stanovalce oskrbovanih stanovanj niti ni tako zelo pomembno.

