dolenjska

Šola iskala stanovanje; druga drugi kradejo učitelje

11.12.2024 | 13:00 | Rok Nose

Veliki Gaber - »Učiteljici matematike, ki prihaja iz sosednje države, pomagamo pri iskanju garsonjere ali enosobnega stanovanja, da se lahko preseli v naše kraje. Primerna lokacija je na relaciji Novo mesto–Ivančna Gorica, idealno Trebnje–Veliki Gaber, z možnostjo bližine železniške postaje. Če bomo uspešni, se bo pridružila našemu kolektivu.«

Veliki Gaber s šolo - kraj je že nekaj let zelo priljubljena lokacija za priseljevanje mladih družin, pravijo na Občini Trebnje. (Foto: arhiv; Občina Trebnje)

Tako se je na družbenem omrežju Facebook glasil zapis, ki ga je objavila Osnovna šola Veliki Gaber. Ni namreč pogosto, da šole iščejo stanovanja za svoj kader, a očitno je ob velikem pomanjkanju učiteljev zdaj to nova realnost.

Kot je za Dolenjski list povedal ravnatelj mag. Gregor Udovč, so želeli pomagati učiteljici matematike, ki prihaja iz Splita in je izrazila zanimanje, da bi poučevala na njihovi šol, a se je kasneje odločila, da ne pride k njim.

Vseeno so našli novo učiteljico matematike, ki je do zdaj poučevala na drugi šoli na Dolenjskem. »Ker ni dovolj kadra, šole dobesedno tekmujemo med sabo in druga drugi krademo učitelje. ...« dodaja ravnatelj OŠ Veliki Gaber.

Našli štiri stanovanja za učiteljico matematike iz Hrvaške, da bi poučevala na šoli – Kasneje se je premislila

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj