Krško prejelo certifikat pohodniška destinacija

11.12.2024 | 10:20 | M. K.

Krško

- Destinacija Krško-Posavje je prejela certifikat pohodniška destinacija, specializirana za družinsko pohodništvo in pohodništvo v sredogorju.

Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Kristina Ogorevc Račič je skupaj s sodelavko Ksenjo Kragl certifikat sprejela na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kjer sta se srečali z direktorico direktorata Dubravko Kalin in direktorjem GIZ Outdoor Slovenia Matejem Kandarejem.

Direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič in Matej Kandare ob prevzemu certifikata (Fotografije: CPT Krško)

Certifikat je Centru za podjetništvo in turizem podelilo Združenje ''Slovenia Outdoor'', katerega namen je promocija in marketing vseh 'outdoor', torej zunanjih aktivnosti v Sloveniji, predvsem na tujih trgih. Ob tem se združenje ukvarja tudi z razvojnimi nalogami v smislu optimizacije zakonodaje, umeščanjem novih daljinskih poti v Sloveniji, razvoja produktov in sodelovanja pri novostih v digitalnih medijih. CPT Krško je kot destinacija član združenja že od leta 2013 in v promocijo vključuje celotno Posavje.

Iz obrazložitve



Destinacija se lahko specializira za 'outdoor' destinacijo, če izpolnjuje standarde za to potrebne osnovne infrastrukture, usposobljenega osebja, ustrezne ponudbe nastanitev in okolice ter skrbi za izvajanje kvalitetnih storitev iz tega področja. Poleg splošnih kriterijev mora destinacija izpolnjevati dodatne specializirane kriterije za vsaj en 'outdoor' pohodniški podprodukt.

Na Grmadi

Krško in celotno Posavje je vsekakor primerno za družinsko pohodništvo, je zapisano v obrazložitvi podeljenega certifikata, saj je večina pohodnih poti lažje ali srednje zahtevnih in tematsko obarvanih, kjer so otroci v stiku z živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki naseljujejo naše podeželje. Številne planinske poti pa ustrezajo pohodništvu v sredogorju, so primerno markirane in ponujajo razglede iz manjših vrhov.

Na podeželju so na voljo pohodnikom prijazne namestitve in na sedežu CPT Krško (TIC Krško) so na izposojo manjši nahrbtniki, pohodniške palice ter brezplačne pohodniško-kolesarske karte. Na spletni strani www.visitkrsko.com so opisane poti z gpx trasami, ki jih je mogoče prenesti na pametni telefon.

