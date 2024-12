posavje

Odprli prenovljeno Lovsko cesto

11.12.2024 | 08:40 | M. K.

Brestanica - V Brestanici so odprli prenovljen odsek Lovske ceste, s čimer so zaključili celovito prenovo omenjene ceste. S tem je zagotovljena večja varnost, pa tudi boljši dostop do Gradu Rajhenburg, pravijo na Mestni občini Krško.

Program ob odprtju je s plesnim nastopom popestrila Srednjeveška plesna skupina Kulturnega društva Svoboda Brestanica. (Foto: MO Krško)

Prvo fazo prenove Lovske ceste je krška občina končala lani poleti, ko so obnovili in razširili 423-metrski odsek ceste ter ob njem uredili pločnik in javno razsvetljavo. Letos poleti je stekla še druga faza prenove v dolžini 500 metrov. Tudi v tem primeru so razširili in obnovili obstoječo cesto ter ob njej uredili pločnik in javno razsvetljavo.

Lovska cesta, ki je eno od izhodišč do Gradu Rajhenburg, je bila namreč ozka in v zelo slabem stanju. Zaradi tega je bilo srečevanje vozil, zlasti avtobusov in tovornjakov, na njej precej oteženo in tudi nevarno. Ob cesti ni bilo urejenih pločnikov in javne razsvetljave, kar je dodatno ogrožalo prometno varnost.

Po novem je cesta široka pet metrov, ob njej je urejen pločnik, širok 1,5 metra. Brežine so utrjene s podpornimi zidovi.

Trak sta prerezala predsednik Krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak in krški župan Janez Kerin.

Celoten projekt je stal nekaj več kot milijon evrov. Druga faza prenove ceste bi morala biti sicer zaključena poleti 2025, ker pa je občina sredstva zanjo zagotovila že v tem letu, so prenovljeno cesto odprli predčasno.

