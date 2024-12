bela krajina

Klepčevi s kaljenjem orjejo ledino

11.12.2024 | 14:20 | L. Markelj

Krasinec - Spremembe so del vsakdana in tako se je tudi kmetija Klepec, ki se je nekoč ukvarjala s pridelavo krompirja in z živinorejo, pozneje preusmerila v zelenjadarstvo, danes pa je znana daleč naokrog po pridelavi žit, inovativni ponudbi moke, celo kaljene, in po testeninah, ajdovih hrustavčkih, namazih, čokoladi, hladno stisnjenih oljih itd.

Jožef in Mojca Klepec (Foto: L. M.)

Da je tako, je zaslužna vsa družina, oče Jože in mama Dragica ter otroci, med njimi zlasti njun sin, mladi prevzemnik kmetije Jožef, z ženo Mojco in tremi otroki. V družinskem podjetju je zaposlena še Jožetova sestra Kristina, po službi pa pomaga tudi brat Tone.

Mladi rod je zagnan in uspehi so že vidni. »30 let smo pridelovali zelenjavo, tudi po 100 ton na leto smo je prodali v domači trgovinici, pred 15 leti pa smo se odločili za preusmeritev v žita. Pridelujemo jih na 35 hektarjih, in sicer sejemo 16 vrst žit, največ ajde, okrog 7 hektarjev, od 5 do 6 hektarjev pire, od 2 do 3 hektarje pšenice in potem v manjših količinah še proso, kamut, rž, koruzo, konopljo, lan, riček, sončnice,« pove Jožef Klepec, po izobrazbi dipl. inženir gradbeništva.

Z integrirane pridelave so pred nekaj leti prešli na ekološko, kar pomeni izpolnjevanje strogih meril, saj so ekološke kontrole pogoste. A kot pravi njegova žena Mojca, jim je bistvena kakovost, »da lahko mirno stojimo za svojimi izdelki, zato je naša vizija ostati družinsko podjetje in vse delati v družinskem krogu, ne želimo se širiti«.

