Nadaljuje se pestro praznično dogajanje v Brežicah

10.12.2024 | 09:30 | M. K.

Brežice

- Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je tudi letos poskrbel za praznično vzdušje in dogodke za vse generacije. V petek, 6., in soboto, 7. decembra, so v okviru projekta VGC+ organizirali praznični družinski ogled mesta z naslovom »Škratova pot med lučkami«. Otroci in njihovi starši so v družbi škratov Krkice in Špička raziskovali okrašene Brežice, uživali v škratji predstavi in se podali na lov za drobnimi, pogosto spregledanimi detajli v mestu. Pot se je zaključila v grajskem parku, kjer so otroci oddali pisma Božičku v njegov nabiralnik. Dogodek je bil dobro obiskan, saj se ga je udeležilo več kot 150 otrok in odraslih.

Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

V soboto je v Brežicah zaživelo tudi drsališče pri Večnamenski športni dvorani, kjer so obiskovalci uživali v brezplačni uporabi drsalk ter drsališča in se zabavali ob animacijah na ledu. Vzdušje je obogatil večerni koncert »Anja Kramar acoustic Live«.

December v Brežicah se seveda nadaljuje. Že ta četrtek, 12. decembra, ob 17. uri vabijo v dvorano Mladinskega centra Brežice na brezplačno otroško predstavo »Pravljica za škrate«. Brezplačne vstopnice so na voljo na Info točki Mladinskega centra Brežice. Po predstavi bodo otroci imeli še zadnjo priložnost letos, da oddajo svoja pisma v Božičkov nabiralnik.

