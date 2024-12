dolenjska

V Londonu nagrajeni dolenjski in belokranjski mehurčki

9.12.2024 | 18:30 | L. Markelj

Dolenjska, Bela krajina - Nedavno je v Londonu potekalo ocenjevanje vin z naslovom Gass of Bubbly – kozarec penečega. Gre za vse bolj prestižno mednarodno ocenjevanje penečih vin in šampanjcev z vsega sveta, ki se od drugih podobnih vinskih tekmovanj razlikuje predvsem po tem, da več kot petdeset sodnikov prijavljena vina ne le ocenjujejo, temveč jih uvrstijo v posebne kategorije glede na njihov slog oziroma priložnost, ob kateri bi se najbolj prilegla: od klasičnih in elegantnih ter svežih, sadnih itd.

Mojca Zalokar in Weiss Matej v imenu Kmetije Karlovček d.o.o. na podelitvi priznanj. (Foto: osebni arhiv)

Tudi letos so s penečimi vini sodelovali slovenski vinogradniki, med njimi dolenjski in belokranjski, ki so dosegli odlične rezultate in se domov vrnili z medaljami.

Kmetija Karlovček z Vrha pri Šentjerneju, ki se že kakih osem let ukvarja s pridelavo penin, je dosegla kar dve zlati medalji: za Jernejevo Belo penino v kategoriji Sprint Fling in za Jernejevo penino Rose v kategoriji Summer Days. Kot pove Andraž Rumpret, so se v London podali že četrtič in ponovili uspehe zadnjih let – štirikrat so bili že zlati, vmes tudi zmagovalci v kategoriji.

Nejc Rumpret s Kmetije Karlovček je zaslužen za njihovo izvrstno in znova tudi v Londonu nagrajeno penino. (Foto: L. M.)

Zadnji uspeh jim veliko pomeni. »Gre za potrditev, da smo na pravi poti in da ohranjamo kvaliteto. Penine, za katere je zlasti zaslužen sin Nejc, naši kmetiji pomenijo velik izziv, saj gradimo na ohranitvi kvalitete in povečanju proizvodnje. Penine so čedalje bolj popularne in modne, primerne za vse priložnosti, še zdaleč ne več le za novoletno praznovanje in svečane dogodke,« pove Rumpret, na čigar kmetiji obdelujejo 25 hektarov vinogradov oz. sto tisoč trsov.

Uspešni Šentjernejčani

Veseli se tudi uspehov ostalih šentjernejskih vinogradnikov, ki so na dolenjskem koncu pred leto orali ledino v pridelavi penin. Med njimi je začetnik Gregor Štemberger iz Kleti Štemberger iz Šentjerneja, ki je tokrat v Londonu prejel dve srebrni medalji: v kategoriji Classic&Elegant za šentjernejsko penino Brut Nature ter v kategoriji First Date za Šentjernejsko penino Rose 2021.

Kmetija Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju je dosegla zlato medaljo v kategoriji Dessert za Rose Brut 2021, srebrno medaljo v kategoriji Dessert za vino Plus Half Dry 2021 ter srebrno medaljo v kategoriji Summer Days za Rose Brut Nature 2019.

Belokranjci ne zaostajajo

Tudi belokranjski vinogadniki so v svetu penečih vin v Londonu dosegli znova odlične rezultate. Vinska klet Metlika je prejela zlato medaljo v kategoriji Winter Warmer za Črno Belokranjko, srebrno medaljo v kategoriji Zesty&Zingy za metliško Penino Bela ter v kategoriji Fight&Fruit srebrno medaljo za Metliško penino Rose.

Klet Semiške penine se ponaša z dvema srebrnima medaljama: v kategoriji Summer Days za Semiško penino Rose Sec ter v kategoriji Forget Me Not za seminško penino barique.

Srebrno medaljo je prejela še Hiša vina Pečarič iz Čuril pri Metliki, in sicer za Rosalijo Brut Nature v kategoriji Pastries Delight.

