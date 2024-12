bela krajina

Lučke, glasba, drsališče …

9.12.2024 | 19:40 | M. Ž.

Foto: FB Občine Metlika, Uroš Novina in Jani Pavlin

Metlika, Semič, Črnomelj - Na Miklavževo se je v praznično razpoloženje odela tudi Bela krajina. V čarobnem soju luč so zasijala Metlika, Semič in Črnomelj, središča vseh treh belokranjskih občin.

Nastop otrok v Semiču (Foto: Uroš Novina)

SEMIČ

V Semiču so novoletne lučke prižgali s pomočjo najmlajših in vseh ostalih ter uradno odprli Veseli december v njihovi občini. Otroci so si lahko ogledali otroško gledališko predstavo Gledališča Ku kuc. Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Semič, učenci in učenke podružnične OŠ Štrekljevec, mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič pa je zaključil nastope zborov, piše na občinski FB strani. Kasneje sta nastopila Marko & Valentina, večer pa so zaključile Belokranjske siničke. Pripravili so tudi Miklavževo tržnico.

Zabavno je bilo tudi v Metliki. (Foto: FB Občine Metlika)

METLIKA

V Metliki je luči ob odštevanju skupaj z otroki prižgala županja Martina Legan Janžekovič. Otroci iz Vrtca Metlika, OŠ Metlika in OŠ Podzemelj so obiskovalce z nastopi popeljali v svet prazničnih čarovnij, predstava Skrivnostna omara pa je očarala obiskovalce vseh starosti, so navedli na FB strani občine. Seveda ni manjkal Miklavž, ki je obiskal otroke in jih obdaril z medenjaki. Za veselo praznično vzdušje je nato poskrbel ansambel Kranjci. Vrata je vsem generacijam odprlo tudi grajsko drsališče.

ČRNOMELJ

Tako pa so lučke prižgali v Črnomlju. (Foto: Jani Pavlin)

Popoldne in večer poln zabave in prazničnega vzdušja je bil tudi petek v črnomaljskem gradu. Najprej je najmlajše razveselila otroška predstava Potujočega cirkusa nerodne Avguštine, nato je otroke obiskal Miklavž jih obdaroval, ob 18. uri pa so skupaj prižgali praznične lučke po mestu. Po prižigu lučk so se zbrani prepustili koncertu Andraža Hribarja z bandom. Da je bil večer še boljši, so s svojo punudbo poskrbeli pri Društvu vinogradnikov Črnomelj, za sladke dobrote pa lanskoletna superfinalistka Masterchefa Slovenije Anja Fir.

Več fotografij iz vseh treh občin spodaj v fotogaleriji.

