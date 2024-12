bela krajina

Za otroke bo na Gačah brezplačno

8.12.2024 | 10:10 | I. Vidmar

Dolenjski smučarji so prejšnjo soboto s tradicionalnim smučarskim sejmom simbolično odprli smučarsko sezono, za prve zavoje na edinem večjem smučišču v regiji, na Gačah, pa bo treba počakati, da se temperature spustijo pod –4 °C.

Borut Koprivnik

»Lanska sezona je bila v času, odkar smo pred sedmimi leti prevzeli upravljanje smučišča na Gačah, najslabša do zdaj. Imeli smo vsega 18 smučarskih dni. Naredili smo umeten sneg, ki nam ga je v enem tednu pobralo, pozneje pa so bile temperature previsoke, da bi smučišče lahko ponovno zasnežili. Tako je bilo po vsej Evropi, ne le pri nas. Tako nam je lanska sezona poleg vseh siceršnjih težav zagodla tudi finančno in nam je od takrat ostalo še kar nekaj neplačanih računov. Upam, da nam bo to zimo vreme bolj naklonjeno in bomo lahko poravnali vse zapadle obveznosti,« o lanski za smučišče katastrofalni zimski sezoni pove vodja smučišča RTC Gače Borut Koprivnik.

Kljub težavam je te dni na Gačah vse pripravljeno na začetek sezone.

