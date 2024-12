dolenjska

Sejem bil je živ in tudi smučarski

1.12.2024 | 19:15 | I. V.

Novo mesto - Novomeško smučarsko društvo Krka Rog nadaljuje tradicijo. Začelo se je v sedemdesetih letih v času velike smučarske evforije ob prvih zmagah Ingemarja Stenmarka in ob prodoru Bojana Križaja v svetovni vrh na Osnovni šoli Grm, kjer so pripravili prvi smučarski sejem v Novem mestu. Potem je bilo njegovo dolgoletno domovanje športna dvorana Marof, po premoru zaradi epidemije pa so novomeški smučarji letos sejem tokrat preselili v telovadnico OŠ Drska in za razliko od preteklosti, ko je bil sejem dvodnevni, program skrčili na en dan.

Foto: Matjaž Vrhovnik

Število obiskovalcev je potrdilo pravilno odločitev smučarskega društva Krka Rog, da mesto tak sejem potrebuje. Poleg društva sta se v telovadnici OŠ Drska predstavil tudi smučarski center Gače, ki je obiskovalcem ponudil ugodnejše smučarske vozovnice v predprodaji, in smučarsko društvo Gače, za ugodnejši nakup predvsem rabljene pa tudi nove opreme so poskrbeli trgovci, za servis in nastavitev smuči pa je s svojim servisom med drugim skrbel tudi nekdanji tekmovalec smučarskega društva Krka Rog Rok Kocjan.

Seveda sejem tudi tokrat ni minil brez tekmovanja najmlajših v veselem veleslalomu.

