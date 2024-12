bela krajina

Družina ima obnovljeno stanovanje

7.12.2024 | 14:00 | M. Ž.

Metlika, Bojanja vas - Nesreča res nikoli ne počiva. V soboto, 19. oktobra, je ogenj uničil podstrešno stanovanje družine Kuzmijak z dvema šoloobveznima otrokoma iz Bojanje vasi pri Metliki. Zato so na Območnem združenju Rdečega križa Metlika konec oktobra začeli z dobrodelno akcijo zbiranja denarja za obnovo po požaru, v kateri so zbrali 6.010 evrov in jo zaključili na včerajšnji Miklavžev dan. »Zbrani denar je porabljen namensko, ker se izvajajo dela za obnovo po požaru in so v zaključni fazi,« je sporočila sekretarja Zalka Klemenčič.

Obnova je končana, samo še kakšen kos pohištva čakajo. (Foto: OZ RKS Novo mesto)

V požaru je pogorelo podstrešno stanovanje od kuhinje do dnevne sobe in drugih prostorov. Zamenjati je bilo potrebno strop, tri okna, električno napeljavo, ploščice v kuhinji in talne obloge v dnevni sobi, prebeliti in nabaviti novo pohištvo, so navedi na metliškem Rdečem križu.

Presednica in sekretarka Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik in Zalka Klemenčič (prva in tretja z leve) z Barbaro Režek in Petrom Šneljerjem, ki si bila ključna pri vseh delih.

»Nabava materiala in vsa dela so pri obnovi zelo hitro potekala, kar gre zahvala predstavnikom Krajevne skupnosti Radovica Petru Šneljerju in Barbari Režek. Pri obnovi pa so veliko pomagali tudi krajani Bojanje vasi in prostovoljci Rdečega križ pri beljenju, menjavi talnih oblog, sestavljanju pohištva …,« so zapisali v sporočilu za javnost in se kot nosilec akcije iz srca zahvalili vsem, ki so darovali ali pomagali pri delu, pa tudi medijem, ki so novico akciji ponesli med ljudi.

