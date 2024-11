bela krajina

Zagorelo ob menjavi jeklenke

8.11.2024 | 14:20 | M. Glavonjić

Bojanja vas - Na robu obmejne vasi, ki se razprostira na prisojnem pobočju ob vznožju Gorjancev, nad podružnično cerkvijo sv. Marjete stoji družinska hiša Kuzmijakovih. V njej poleg staršev v pritličju v podstrešnih prostorih živi štiričlanska družina: Jožko in njegova žena Valerija ter hčerki, stari 14 in 12 let.

Jožko Kuzmijak ob pogorišču v kuhinji: »Še sreča, da sem odnesel celo glavo.« (Foto: M. G.)

Jožko sam krotil ognjene zublje, k sreči so bili gasilci blizu – Požar usoden za hišnega ljubljenčka Rexa – Metliška solidarnost spet prišla do izraza

Spokojen sobotni oktobrski večer, ko je bil doma z najstnicama le oče, je nenadoma prekinil ogenj, ki je izbruhnil v kuhinji družinskega stanovanja. »Na dvorišču sem pripravljal drva, ko sta me hčerki poklicali, da naj zamenjam plinsko jeklenko v kuhinjskem elementu. Vajen postopka sem tudi tokrat previdno pristopil, vendar mi je načrt, da se vrnem in nadaljujem z drvmi, nenadoma splaval po vodi,« se spominja Jožko. Plameni so ga presenetili, hitro so segali visoko in požirali kuhinjske elemente, opremo in električne naprave, nato pa zajeli še strop. Kričal je hčerkama, ki sta bili v svoji sobi, naj kar se da hitro po stopnicah zbežita ven. Sosedi Mojci Ramuta, pri kateri sta hčerki prvo noč prespali, sta prestrašeni povedali, da pri njih gori, in jo prosili, naj pokliče gasilce. Jožko, ki je sicer član PGD Radovica, je brez maske in opreme še naprej skušal krotiti ogenj, medtem ko so metliški in radoviški gasilci, ki so prav tisti čas imeli vajo, hitro prispeli na kraj požara in v napadalni akciji z vodnimi curki obvladali ognjene zublje. Kmalu je ponj prišel reševalni avto, saj je utrpel opekline po obrazu, ki so še vedno vidne, še posebej v predelu levega ušesa, in ga odpeljal v bolnišnico v Novo mesto, kjer se je zdravil tri dni.

»Vsi smo bili zelo navezani na številne otroške igrače in drugo opremo, ki je bila nad stropno ploščo v kuhinji in jedilnici. Mož je s trganjem plošč, ki so bile prepojene z vodo, poskušal rešiti spomine pred požarom, vendar brez uspeha,« žalostno pripoveduje žena Valerija, ki je še dodala, da so Jožku v začetku oktobra že drugič operirali ramo, ki si jo je pri gašenju spet poškodoval.

Vendar to ni bila edina nesreča. Gost dim, ki se je iz kuhinje in jedilnice skozi odprta vrata sunkovito širil v otroško sobo, spalnico, hodnik in kopalnico, je bil usoden za šestletnega hišnega ljubljenčka, kužka Rexa, ki je bil takrat v otroški sobi.

S povito roko, ki jo drži nepremično, se je tisto soboto s Štajerskega, kjer sta bila z možem na bratovi 60-letnici, vrnila Valerijina tašča. »Padla sem in si jo zlomila. Še bolj pa me je zlomila novica o požaru. A hvala bogu, da se je tako izšlo,« se je potolažila. Lepo opremljeno stanovanje je skoraj popolnoma uničeno. Zamenjati bo treba del stropa, okna, električno napeljavo, ploščice v kuhinji, talne obloge v dnevni sobi in še kaj. Obnoviti bo treba tudi tla in stene, prepojene z vodo (od gašenja), prostore, ki jih je zajel dim, pa očistiti in prepleskati. Družina je hvaležna vsem, ki so se hitro odzvali pri gašenju in vsakodnevni pomoči; neka gospa je podarila omare, prvi na delu pa so bili električarji.

»Znova smo kot že mnogokrat pokazali, da skupaj zmoremo. Akcija, ki bo trajala do konca meseca, teče svojo pot. Na poseben žiroračun zbiramo sredstva posameznikov in podjetij. Območno združenje Rdečega križa Metlika bo s prostovoljci pomagalo prepleskati notranjost hiše in pri čiščenju,« je dejala sekretarka metliškega Rdečega križa Zalka Klemenčič.

