Portret tedna: Branko Ambrožič

5.12.2024 | 19:00 | M. Glavonjić

Razdaljo med Šmarješkimi Toplicami in Metliko je premagoval že pred leti, ko je poučeval kitaro in klavir na Srednji vzgojiteljski šoli v Metliki. Vsi ovinki na sončni in senčni strani Gorjancev so mu torej dobro poznani, saj ugotavlja, da se pot od takrat do danes ni bistveno spremenila. So pa posledice prometne nesreče Branku Ambrožiču, od leta 2019 ravnatelju Vrtca Metlika, spremenile življenjski slog. Kot profesionalni glasbenik (to pot je zaključil v ansamblu Marela iz Mengša) te dejavnosti po nesreči ni mogel več nadaljevati, zato je novo zadovoljstvo in izzive našel v delu z otroki.

Z njimi se je od nekdaj dobro počutil, znal jih je veliko naučiti in se hkrati tudi sam veliko naučil. Odločitev za to pot mu je olajšalo dejstvo, da je bila v vrtcu zaposlena tudi njegova žena. Zakopal se je v knjige in ob delu dokončal študij na Pedagoški fakulteti. »Po 20 letih vzgojiteljskega dela v Vrtcu Ciciban Novo mesto, ob vsem strokovnem znanju in idejah, ki sem jih imel, se mi je zdelo, da le na tak način te ideje lahko realiziram. Pred petimi leti se mi je ponudila priložnost ravno v Metliki, ki sem jo, kot rečeno, že dobro poznal.« Posebej je zadovoljen, da so ga tako pri prvem kot tudi pri drugem, letošnjem imenovanju z veliko večino potrdili njegovi sodelavci in tudi starši otrok.

Branko pooseblja vzgojitelja, ki ima otroke rad, je empatičen in razumevajoč, hkrati pa zna ob pravem času na pravem mestu postaviti tudi meje. »Biti vzgojitelj ni samo poklic, ampak poslanstvo. Pomembnost vzgojitelja se kaže v podatku, da se otrok 70 odst. tega, kar v življenju potrebuje, nauči v predšolskem obdobju,« poudari. Kdor govori samo o varstvu predšolskih otrok v vrtcu, ta vzgojiteljevega dela ne pozna in ne ceni dovolj. V vrtcu namreč poleg varovanja enakovredno potekata tudi vzgoja in izobraževanje, v kar sodijo tudi digitalne tehnologije, ki jim ne smemo in ne moremo ubežati. V ta namen v Otroškem vrtcu Metlika v okviru matematičnega računalniškega mišljenja razvijajo projekt v povezavi z medijsko vzgojo, ki bo zaživel v prihodnjem letu in v katerem bodo starejši otroci aktivno sodelovali in rokovali z digitalno tehnologijo prek igre.

Z lokalno skupnostjo, tudi to je naloga ravnatelja, sledijo trajnostnemu razvoju in uspešno rešujejo sprotne izzive, kot so nujna usklajevanja ekonomske cene in zagotavljanje ustreznih prostorskih ter tehničnih pogojev. Spremljajo tudi energetske izzive in so v smislu varčevanja pridobili kombi na električni pogon, hkrati pa že načrtujejo tudi sončno elektrarno za potrebe vrtca.

Veliko truda nameni tudi temu, da bi vrtec obiskovalo kar največ romskih otrok. »Aktivno se vključujem v prepričevanje staršev, da nam otroke zaupajo, hodim v naselja, organiziramo delavnice z namenom medsebojnega spoznavanja in rušenja pregrad med nami« pove. Večkrat tudi sam odpelje otroke v naselje ali jih gre zjutraj iskat, a jih od dvanajstih vpisanih vrtec redno obiskuje samo šest.

Metliški vrtec je že 14. leto tudi prejemnik zlatega priznanja za Naj športni vrtec v državi. S tem so postali vzročni primer skrbi za telesno in siceršnjo aktivnost otrok. Osnovni cilj ponujenih interesnih programov je množično sodelovanje mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in sposobnosti, poudarja. Vse to izvajajo prek programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Hura prosti čas. Sodelujejo tudi s Sokolsko zvezo Slovenije in izvajajo program Miška Eli. Pod okriljem planinske zveze Slovenija izvajajo program Ciciban planinec. Sami organizirajo Urbančkove igre, Lumpov tek, teke na različnih dolžinah in terenih ter tečaj rolanja. Posebno doživetje so izmenične Športne igre belokranjskih vrtcev, za katere metliški malčki formo z veliko vnemo brusijo v prostorni in dobro opremljeni telovadnici, ker dnevno izvajajo različne gibalne dejavnosti primerne starosti in psihofizičnim sposobnostim otrok.

Energijo za poslanstvo, ki ga opravlja, črpa od ljubeče žene in od še ene življenjske spremljevalke – glasbe. Zadnjih 15 let je dirigent in umetniški vodja Godbe na pihala Šmarješke Toplice, kar mu vzame kar precej časa. Preostanek pa z velikim veseljem preživlja z vnukoma, Miho in Jakom. Branko je član upravnega odbora Skupnosti vrtcev Slovenije in je aktivno vključen v trenutno prenovo kurikuluma za vrtce, živega dokumenta, ki se spreminja.

