Kot Krka se je vila pesem

3.12.2024 | 09:30 | Renata Mikec

Mešani pevski zbor Krka je imel pred kratkim poseben koncert z naslovom Kot Krka se vije pesem. Gosta večera sta bila Bort Ross in Lamai, zbor pa je nastopil pod taktirko zborovodkinje Urške Eržek. V domačem okolju, v Krki, tovarni zdravil, ki letos praznuje jubilej, so pevke in pevci z izvedbo 15 skladb in glasbenima gostoma poslušalcem pričarali čustveno-časovni sprehod. Zbor je ponosen na svojo zgodovino in na podjetje, pod blagovno znamko katerega tudi nastopajo. Njihova pot se je začela ob bregu med jezom Na žago in jezom v Mačkovcu. Tam, kjer se reka Krka v Novem mestu nekoliko umiri, je Me PZ Krka leta 1971 začel snovati svoje glasbeno popotovanje. Takrat si še niso mogli predstavljati, da bodo tako uspešno zastopali svoje podjetje in uspešno nastopali na vseh koncih sveta. Za nedavni koncertni večer so izbrali pesmi, ki jih spominjajo na včeraj, in tiste, ki jim dajejo moč za jutri. Nekaj slovenskih in nekaj takšnih, ki so jih spoznali na popotovanjih po svetu. Izbrali so jih z dobro vero, da skupaj lahko vedno znova potujejo skozi leta in čase. Štirje sklopi pesmi so navdušili polno dvorano in prepričali, da je pesem v MePZ Krka še kako živa.

Foto: Boštjan Pucelj

