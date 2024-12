gospodarstvo

Ko so začeli spraševati, je Riko umaknil zahtevek za revizijo

2.12.2024 | 10:10 | R. T.

Pravočasna postavitev slovenskega paviljona na Expu 2025 na Japonskem se je znašla pod vprašajem.

Do posla je prišlo lokalno podjetje Beyond Limits, a se s tem ni strinjal Riko Janeza Škrabca, ki je oddal več kot enkrat dražjo ponudbo, poroča spletni portal necenzurirano.si. Japonsko podjetje je bilo pripravljeno naročena dela izvesti za 860 tisoč evrov, Riko pa je dal ponudbo v višini 1,8 milijona evrov.

V inženirskem podjetju Riko, ki je z državo oziroma agencijo Spirit že dve leti v sodnem sporu zaradi neporavnanih več milijonov evrov vrednih računov za prejšnji sejem v Dubaju, so vložil zahtevek za revizijo, ki pa so ga umaknil takoj, ko so iz portala necenzurirano.si začeli poizvedovati o razlogih za pritožbo.

