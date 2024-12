šport

Novomeške odbojkarice ostajajo vodilne

2.12.2024 | 08:30 | G. J.

Novo mesto - V 11. krogu 1. B lige so odbojkarice TPV Volley Novo mesto s 3:0 (25:19, 25:14, 25: 14) v športni dvorani Marof premagale Formis iz Hoč in se še utrdile na prvem mestu lestvice.

Odbojkarice TPV Volley Novo mesto so tokrat že od prve minute dalje pokazale, da si želijo nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu. Prvi niz je bil sicer v uvodnem delu dokaj izenačen, do večje prednosti so domačinke prišle v drugi polovici niza. Pri 10. točki je bil rezultat še izenačen, nato pa so TPV-jevke povedle s 15:10. Gostje so se pri 17:10 še približale na dve točki zaostanka, a na krilih danes izredno razpoloženih Nike Drkušić in Nine Bregar so domačinke povedle z 20:16 in 23:17 ter prednosti niso več spustile iz rok.

V drugem nizu so domačinke začele še bolj odločno, s servisi Chloe Walker povedle s 4:0 in nadaljevale v dobrem ritmu. Tudi ko je po vodstvu z 8:2 gostujoči trener vzel time out, se igra na igrišču ni bistveno spremenila. TPV-jevke so prednost samo še povečevale in niz dobile s 25:14.

Tudi v tretjem nizu so bolje začele domače odbojkarice, povedle s 3:0 in 8:4. Po odmoru, ki ga je znova zahteval gostujoči trener Iztok Kšela, so gostje znižale na dve točki zaostanka (9:7). Nekoliko kasneje so bile že bližje izenačenju (11:10), kaj več pa ni šlo. TPV-jevke so nanizale kar enajst točk zapored (22:10) in tekmo suvereno pripeljale do konca. Tudi tretji niz se je, tako kot drugi, končal s 25:14.

S 15. točkami je bila pri domačih tokrat najuspešnejša Nika Drkušić, Nevena Vidojević je dosegla 13 točk, Nina Bregar pa 12. »Nismo pričakovale lahke tekme, ampak smo pa dale vse od sebe. Ekipa je res igrala kot ekipa, vsaka je dala vse od sebe, kar je bilo treba naredit, in to se je poznalo tudi na igrišču. Definitivno pa nam je pomagala tudi glasna podpora navijačev, tako da iskrena hvala tudi njim,« je dejala Nina Bregar. Dodajmo še to, da v enournem obračunu domači trener Miloš Milić ni vzel niti enega time outa. »Ni bilo potrebno, ker jim zaupam,« je zadovoljno dejal po tekmi.

Igrale so: Zala Jakše 1, Grajžl Ana, Drkušić Nika 15, Jovićević Bojana (L), Košiček Pia, Mole Tinkara (L), Bregar Nina 12, Kamnik Neža 2, Hafner Kristina © 2, Vidojević Nevena 13, Tonja Smole, Kokalj Nika, Chloe Walker 9, Štukelj Neja. Glavni trener Milić Miloš, pomočnik trenerja Gašper Klobčar, statistik Marko Bartolj in fizioterapevtka Tamara Došenović.

V naslednjem krogu bodo novomeške odbojkarice gostovale pri Murexin Puconci, tekmo pred domačimi navijači pa bodo znova odigrale 21. 12. ob 19. uri, ko se bodo v dvorani Marof pomerile z ekipo Prevalj.

