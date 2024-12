dolenjska

Grmadi vdihniti novo življenje

1.12.2024 | 16:00 | R. N.

Trebnje - Občina Trebnje si vse od nakupa leta 2017 prizadeva prenoviti stavbo Grmade, ki jo je zob časa že pošteno načel. Leta 1930 zgrajen objekt v središču Trebnjega, ki je razglašen tudi za kulturni spomenik lokalnega pomena, je v slabem stanju in nikomur v ponos. Če bo občina uspešna na razpisu kulturnega ministrstva, se bo to spremenilo. V Grmadi načrtujejo vzpostaviti inovativen multimedijski muzej kulturne in naravne dediščine občine Trebnje, prostore pa bi tam dobil tudi turističnoinformacijski center.

Grmada v središču Trebnjega že dolgo čaka na celovito prenovo. Jo bo vendarle dočakala? (Foto: R. N.)

Kot so ocenili v novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, so na objektu vidne poškodbe, ki ogrožajo varovane lastnosti, zato je ogroženost lokalnega kulturnega spomenika velika. Težava je predvsem močna vlaga v nosilnih zidovih, zaradi nje so poškodovani cokel in betonske okenske police. Uničena je fasada, poleg tega je streha že precej dotrajana, zato voda zamaka v notranjost objekta. Lani so začeli odpadati večji kosi napušča, zato so postavili varovalni oder, ki varuje mimoidoče.

Občina Trebnje je pred dvema letoma poskrbela za delno obnovo temeljev in sanacijo vlage obodnih zidov hiše ter s tem vsaj nekoliko rešila Grmado pred nadaljnjim propadanjem. Da bi lahko v njej potekale različne vsebine, povezane s turizmom, pa je treba stavbo celovito prenoviti.

