družabno

Simpatična Renata

1.12.2024 | 18:30 | Lidija Markelj

Renata Dulc iz Stranj pri Škocjanu je nepogrešljiva v družinskem podjetju Dulc. Kot dobra, umirjena in preudarna organizatorica se je izkazala tudi letos poleti ob nesreči, ko je zagorel njihov skladiščni objekt. V svojih vrstah pa jo imajo zelo rade tudi članice Društva podeželskih žena Škocjan in tudi kulturniki. Renata si ob obilici dela dušo polni z lepo besedo, zato ji ni težko marsikdaj stopiti pred mikrofon in voditi kakšno prireditev. Nedavno je bilo tako ob Martinovem koncertu ljudskih pevk Klasje v novem kulturnem centru, ko je v elegantni opravi simpatično in z izbranimi besedami številno občinstvo popeljala skozi zanimiv večer, poln pesmi in veselja do življenja.

