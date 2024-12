šport

Trebanjci do druge najvišje zmage

1.12.2024 | 09:30 | R. N.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so na gostovanju v Slovenj Gradcu zmagali z desetimi goli razlike (32:22). To je bila njihova druga najvišja zmaga v tej sezoni, višjo so zabeležili samo proti Koprčanom, ki so jih premagali za 15 golov.

Jan Jurečič je proti Slovenj Gradcu dosegel 6 golov. (Foto: R. N., arhiv DL)

Kot so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije, se je tekma začela s polurno zamudo, ker so Trebanjci na poti do Koroške naleteli na zastoj na cesti. Srečanje je bilo izenačeno le do izida 5:5, nato pa so na igrišču zagospodarili dolenjski rokometaši ter gostitelje zasenčili v vseh elementih igre. V zadnjem delu prve polovice tekme so si priigrali že sedem golov prednosti (14:7), na odmor pa so se odpravili z vodstvom 16:11.

Trimo je imel tudi v drugi polovici tekme škarje in platno v svojih rokah ter brez stresnih trenutkov osvojili osmi par točk v tej sezoni. Največ so vodili za 13 golov (31:18).

V dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič s šestimi goli, vratar Urban Lesjak pa je zbral 12 obramb. Uroš Štumpfl je za koroško zasedbo dosegel šest zadetkov.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Krškem, trebanjska pa bo gostila LL Grosist Slovan.

»Vedeli smo, da nas bo čakala težka tekma. V napadu nam je steklo v obrambi smo garali in z odličnim vratarjem prišli do pomembne zmage,« je povedal organizator igre Trima Trebnje Marko Kotar.

Ivanjčani premagali Krčane

Zmage so se razveselili tudi rokometaši Sviša Cugelj Okna Ivančna Gorica, ki so doma s 33:26 odpravili Misteral Krško.

Ivanjčani so po izenačenem prvem polčasu v drugem povsem zagospodarili na igrišču in si v 43. minuti priigrali šest golov naskoka (24:18). V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, bili so zbrani in odgovorni ter zadržali lepo prednost pred tekmeci iz Posavja. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Andraž Justin z desetimi goli, vratar Jaka Glavan pa je ubranil 13 strelov. Filip Baznik je za gostujočo zasedbo dosegel sedem zadetkov, je rokometna zveza zapisala v sporočilu za javnost.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, ekipa iz Krškega pa bo gostila Slovenj Gradec.

Andraž Justin, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: »Pred domačimi navijači, v nabito polni dvorani, je bilo res lepo igrati. S fanti smo pokazali eno izmed letošnjih najboljših predstav v domači dvorani. Borili smo se in to se je na koncu obrnilo v našo korist, da smo zasluženo zmagali. Hvala navijačem za izjemno spodbudo in gremo naprej.«

Jan Hočevar, igralec RK Misteral Krško: »Za nami je težka tekma. Vemo, da so gostovanja v Ivančni Gorici vedno zelo zahtevna, polna tribune, vsi gostitelji dvakrat boljše kot v gosteh, tako kot marsikatera druga ekipa v ligi. Prvi polčas smo se še nekako držali, bili izenačeni. V začetku drugega polčasa smo naredili par individualnih napak, ki jih ne

bi smeli narediti in SVIŠ se je takoj odlepil in enostavno držal razliko do konca. Zdaj gremo v nove tekme, v nove tekme, nove zmage. Sezona bo še dolga, tako, da je to potrebno čim prej pozabiti in iti naprej.«

Liga NLB, 13. krog:

- sreda, 27. november:

Krka - Urbanscape Loka 28:25 (12:14)

Koper - Jeruzalem Ormož 31:36 (17:17)

- četrtek, 28. november:

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica 35:27 (17:14)

- sobota, 30. november:

Sviš Cugelj okna Iv. Gorica - Misteral Krško 33:26 (16:15)

Slovenj Gradec - Trimo Trebnje 22:32 (11:16)

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 33:28 (15:13)

Lestvica:

1. LL Grosist Slovan 13 11 1 1 384:334 23

2. Celje Pivovarna Laško 13 10 2 1 419:366 22

3. Trimo Trebnje 13 8 2 3 381:340 18

4. Gorenje Velenje 13 8 1 4 371:345 17

5. Krka 12 7 2 3 344:308 16

6. Urbanscape Loka 13 4 4 5 341:338 12

7. Slovenj Gradec 13 5 2 6 348:370 12

8. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 13 3 2 8 343:366 8

9. Riko Ribnica 13 3 2 8 372:399 8

10. Jeruzalem Ormož 13 4 0 9 356:391 8

11. Misteral Krško 13 4 0 9 353:392 8

12. Koper 12 1 0 11 309:372 2

