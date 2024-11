novice

Alkoholizem v družini – AIDEA podkast z Manco in Mileno Žibert

29.11.2024 | 09:00 | A. S.

V 162. epizodi AIDEA podkasta sta gostovali Manca in Milena Žibert, mati in hči, ki sta skozi osebne izkušnje odprto spregovorili o travmah, povezanih z alkoholizmom in nasiljem v družini. S svojim ganljivim pričevanjem sta osvetlili uničujoč vpliv odvisnosti, pomen podpore družine in neizogibno potrebo po odpuščanju – sebi in drugim.

Njuna zgodba, polna bolečine, poguma in upanja, razkriva, kako sta skupaj premagali pekel alkoholizma in vzpostavili novo življenje, zgrajeno na razumevanju in medsebojni ljubezni.

"Alkohol je pekel" – Milena Žibert o uničujoči odvisnosti in dolgi poti do okrevanja

Milena Žibert iskreno pripoveduje o svojih izkušnjah z alkoholizmom, ki ga opisuje kot »pekelski vrtinec, iz katerega je težko izstopiti«. Priznava, da je alkoholizem postopoma prevzel vsak vidik njenega življenja, saj so jo preganjali panični napadi in stalna misel, kje bo našla naslednji kozarec. »Nisi sposoben razmišljati o ničemer drugem, kot samo o tem, kako boš prišel do alkohola,« pripoveduje.

Milena razkrije, kako je alkohol postal njen način soočanja z bolečino, vendar je kmalu ugotovila, da je izgubljala vse – stik z družino, dostojanstvo in samospoštovanje. Njena odločitev za zdravljenje je prišla, ko je dosegla dno in se soočila z ultimatom hčerke Mance. »Otroka sta bila moj edini razlog, da nisem obupala,« pravi z grenkobo in hvaležnostjo obenem. Zdravljenje pa ni bilo enostavno – opisuje ga kot boleč proces, ko je morala obuditi spomine na vse, kar je v preteklosti uničila.

Milena deli svojo zgodbo z željo, da bi pomagala drugim razumeti, kako uničujoča je lahko odvisnost, ter spodbudila tiste, ki se s tem soočajo, da poiščejo pomoč. Njen pogovor z voditeljem Klemnom Selakovičem razkriva, kako pomembna sta podpora bližnjih in vztrajnost, saj je okrevanje dolg proces, ki zahteva ne le fizične, ampak tudi globoke čustvene spremembe.

Postavljanje meja v družini – Manca Žibert o težkih odločitvah za ljubezen in lastno zaščito

Manca Žibert iskreno opisuje, kako je odraščanje z mamo, ki je bila alkoholik, vplivalo na njeno življenje. »Alkohol je bil vedno prisoten in povzročal konflikte, ki so na trenutke eskalirali v nasilje,« pripoveduje. Kot otrok in najstnica je večkrat skušala razumeti materino vedenje, vendar je spoznala, da brez jasnih meja ni mogoče doseči sprememb.

Najbolj prelomni trenutek je bil, ko je mami dala ultimat – zdravljenje ali izguba stika z družino. »Rekla sem ji, da je to njena zadnja priložnost,« pojasnjuje Manca, ki priznava, da je bil ta pogovor eden najtežjih v njenem življenju. Postavljanje meja je bilo ključnega pomena za zaščito same sebe in ustvarjanje prostora, v katerem se je Milena lahko začela soočati z resnico.

Epizoda razkriva tudi bolečino, ki jo otroci občutijo, ko se znajdejo v vlogi »staršev svojih staršev«. Manca deli občutek krivde, ki jo je spremljal, ko se je morala fizično braniti pred mamo, in opisuje, kako je to pustilo trajne posledice na njenem doživljanju odnosov in lastni samozavesti. A kljub bolečini poudarja, da je bil proces vrednotenja odnosov ključnega pomena za vzpostavitev zdrave dinamike v družini in materino uspešno zdravljenje.

Ko družina postane ključni zaveznik v boju z odvisnostjo – Pomen podpore in varnega okolja

Alkoholizem ni le osebna bitka, ampak družinska bolezen, ki zahteva sodelovanje in podporo vseh vpletenih. V epizodi #162 gostji razkrijeta, kako je njihova družina našla moč za soočenje z materino odvisnostjo. »Ni bilo lahko, ampak vsi smo vedeli, da moramo držati skupaj, če želimo kaj spremeniti,« pojasnjuje Manca.

Milena deli anekdote o tem, kako je alkoholizmom zaznamoval njene odnose z otroki, ki so v njenem najhujšem obdobju morali prevzeti odgovornost za stvari, ki bi morale biti na plečih odraslega. Po drugi strani pa opisuje, kako je ravno družinska ljubezen postala ključni motivator za njeno zdravljenje. »Otroka sta bila moja edina rešitev,« priznava.

Epizoda ponuja vpogled v pomen medsebojne iskrenosti in postavljanja realnih pričakovanj med procesom zdravljenja. Manca izpostavlja, da brez varnega okolja in trdnih meja okrevanje ne bi bilo mogoče, medtem ko Milena poudarja, kako ključni so bili pogovori in iskrena soočenja s preteklostjo za njeno treznost.

Odpuščanje sebi in drugim – Milena in Manca Žibert o bolečini, krivdi in upanju

Odpuščanje je osrednja tema epizode #162, kjer razpravljajo o pomembnosti preseganja preteklosti, polne bolečine in travm. Milena iskreno deli svojo izkušnjo soočanja z globokim občutkom krivde, ki jo je spremljal skozi proces treznenja. »Film mojega življenja se je odvrtel pred očmi, in bilo je grozljivo,« pripoveduje, ko se spominja trenutkov, ko je prvič doživela trezno refleksijo svojega življenja.

Manca pa poudarja, kako težko je bilo odpustiti materi, saj so bili trenutki nasilja in zanemarjanja globoko zakoreninjeni v njenem spominu. »A odpuščanje je bilo nujno, ne samo za mamo, ampak tudi zame,« pravi in dodaja, da brez tega ne bi mogla najti notranjega miru.

Epizoda ponuja globok razmislek o tem, kako prepoznati boleče vzorce v družinskih odnosih, jih sprejeti in preseči. Milena in Manca dokazujeta, da odpuščanje ni le enkratno dejanje, temveč proces, ki omogoča osebno rast in ponovno vzpostavitev zaupanja v odnosih.

Sladoled kot simbol upanja – Kako drobne radosti pomagajo pri zdravljenju odvisnosti

Med okrevanjem Milene Žibert je presenetljivo pomembno vlogo odigral sladoled. »Ko je bilo najtežje, sem pojedla kornet, in to mi je pomagalo, da nisem posegla po alkoholu,« z nasmehom pripoveduje Milena v epizodi #162. Čeprav se sliši nepomembno, je ta preprosti ritual postal njena sidrišče, ki ji je pomagalo vztrajati na poti treznosti.

Milena pojasnjuje, da odvisnost za seboj pušča praznino, ki jo je treba zapolniti z nečim zdravim in pozitivnim. »V možganih, kjer je bil prej alkohol, je zdaj prostor za nekaj drugega – zame je bil to sladoled,« pravi z grenkim humorjem. Epizoda razkriva, kako lahko tudi majhne, na videz nepomembne stvari, kot so rituali, hobi ali preprosti užitki, odigrajo ključno vlogo pri obvladovanju stresa in ohranjanju treznosti.

Sporočilo prihodnjim generacijam – Zakaj alkohol ni rešitev?

Milena Žibert deli ganljiv trenutek, ko je svojim vnukom razkrila resnico o svojem boju z alkoholizmom. »Otroci, nikoli se ne spogledujte z alkoholom,« je poudarila med družinskim srečanjem, ko jim je iskreno opisala, kaj vse je izgubila zaradi odvisnosti. S svojo zgodbo želi mlajšim generacijam predati lekcijo, ki jo je drago plačala.

Njeno sporočilo je jasno – alkohol lahko uniči življenje in družinske vezi, zato je pomembno, da mladi razumejo njegove pasti in se mu izognejo. »Če lahko moja zgodba prepreči, da bi se kdo spustil po tej poti, potem se je vse izplačalo,« pravi. Epizoda je iskreno opozorilo in obenem opogumlja poslušalce, da se soočijo s težavami, preden postanejo prevelike.

