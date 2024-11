družabno

VIDEO: Špela Cesar ima novo skladbo

27.11.2024 | 09:00 | Renata Mikec

Ti si ti je naslov avtorske skladbe, ki prihaja s strun Novomeščanke Špele Cesar. Pesem nosi sporočilo o pomenu notranje moči, lastnega zadovoljstva in samospoznanja, kar bo v bližajočih se prazničnih dneh marsikomu prišlo prav. Ni romantična, ima pa korenine v ljubezni do sebe. Gre za iskanje miru in ravnovesja, ki izhajata iz zavedanja, da smo sami sebi največji smisel življenja. »Nikoli ne smemo čakati na nikogar, da bi nam dal občutek sreče ali izpolnjenosti. Pesem Ti si ti je nekakšen opomin, da sta prava lepota in mir tisto, kar v vsakem trenutku lahko najdemo v sebi,« je prepričana Špela, ki je pesem pospremila tudi z domiselnim videospotom, posnetim v Novem mestu in okolici.

Foto: Jan Poreber

