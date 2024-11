gospodarstvo

Nevladniki zahtevajo ustavitev postopkov za Jek 2

26.11.2024 | 12:20 | STA

Ljubljana/Krško - Nevladne organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Greenpeace Slovenija zahtevajo, da se postopki v zvezi s projektom Jek 2 ustavijo. Ukine naj se funkcija državnega sekretarja za jedrski program in odpre razprava o možnih scenarijih za energetsko prihodnost.

Foto: Greenpeace Slovenija

Kot so danes, dober mesec dni po preklicu posvetovalnega referenduma o drugem bloku nuklearke (Jek 2) v imenu omenjenih organizacij sporočili iz Greenpeacea Slovenija, postopki v zvezi s projektom Jek 2 še naprej potekajo za zaprtimi vrati, zato organizacije zahtevajo, da se jih ustavi.

Kot pravijo, so se poslanske skupine Svoboda, SDS, NSi in SD ustrašile, da bi državljani Jek 2 zavrnili zato, ker so novinarji Tarče razkrili podmizne mahinacije poslancev z namenom obhoda volje ljudstva in zagotovitve izvedbe projekta ne glede na rezultat referenduma, javnomnenjska podpora projektu pa je precej padla.

A so z odločitvijo o preklicu priznale tudi, da za referendum ni pravi trenutek, ker o projektu ni na voljo konkretnih informacij, pravijo nevladniki. Navajajo študijo direktorja Elesa Aleksandra Mervarja, po kateri da so izvedljivi vsaj trije scenariji: s skoraj 100-odstotno oskrbo z obnovljivimi viri, s podaljšanjem obratovanja obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) do leta 2063 v kombinaciji z dodajanjem sončnih elektrarn ter s podaljšanjem obratovanja Neka do 2063, izgradnjo Jeka 2 in dodatkom sončnih elektrarn, a manjšim kot v prvih dveh scenarijih, zaradi česar bi bil slovenski sistem do izgradnje nove jedrske elektrarne močno uvozno odvisen.

Ta študija je predvsem elektroenergetska študija; pred sprejetjem nadaljnjih odločitev o Jeku 2 so nujne primerjalne makroekonomske študije, ki morajo vključevati oceno tveganj za javne finance, ki so že zdaj pod velikim pritiskom zaradi demografskih sprememb, reševanja Teša 6 in nedavnih reform plač v javnem sektorju, opozarja okoljski ekonomist pri Umanoteri Jonas Sonnenschein.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo so že pozvali, naj čim prej izvede javno naročilo za pripravo študije energetskega scenarija, ki bi v celoti temeljil na obnovljivih virih.

Zahtevajo tudi ukinitev funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, zadolženega za nacionalni jedrski program, ki jo zaseda Danijel Levičar. Kot opozarjajo, je premier Robert Golob napovedal, da bo ena od nalog državnega sekretarja, da poskrbi, da bodo v javni razpravi na razpolago vsi relevantni podatki, da se bodo lahko ljudje kvalificirano odločali o tem vprašanju, ter da se bo njegova vloga nadaljevala v primeru, da bo rezultat pozitiven, sicer ne.

Sara Kosirnik iz Greenpeacea Slovenija pravi, da Levičar ni poskrbel za to, da bi bili na voljo vsi relevantni podatki za odločanje na referendumu, torej rezultat njegovega dela ni bil pozitiven.

Pravijo, da Gen energija projekt vodi naprej za zaprtimi vrati, in menijo, da je Levičarjeva naloga pripeljati projekt Jek 2 do točke, ko bo tudi dejansko postal edina izbira.

Državni prostorski načrt za Jek 2 nemoteno poteka naprej. Kljub zavajanju politike, da gre za postopek investicijskega odločanja, gre de facto za zaključni postopek umeščanja in izgradnje Jeka 2, opozarja Aljoša Petek iz PIC.

"Ne glede na besede, ki jih izrekajo politiki, gre po zakonu o urejanju prostora za združen postopek, v katerem bo izdano celovito dovoljenje za gradnjo. Poti nazaj po sprejetem državnem prostorskem načrtu ni več," meni Petek.

Poudarjajo, da se mora vodenje projekta Jek 2 za zaprtimi vrati končati, in se morajo postopki odpreti za javnost in civilno družbo.

