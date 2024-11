gospodarstvo

Livar preselil proizvodnjo iz Ivančne Gorice v Črnomelj

25.11.2024 | 13:30 | STA

Ivančna Gorica/Črnomelj - Podjetje Livar, eden največjih slovenskih proizvajalcev livarskih izdelkov, je konec oktobra proizvodnjo iz Ivančne Gorice preselilo v Črnomelj, kjer ima tudi livarno. Odločitev je posledica spremenjenih tržnih razmer in zmanjšanega povpraševanja, kar je podjetje prisililo k optimizaciji poslovanja in iskanju dolgoročne konkurenčnosti, pravijo.

Kot so pojasnili v podjetju, jim selitev omogoča koncentracijo proizvodnih zmogljivosti na eni lokaciji, kar pripore k učinkovitejši organizaciji dela in optimizaciji stroškov. V Črnomlju so z dodatnimi naložbami ustvarili pogoje za stabilno poslovanje, medtem ko je livarna v Ivančni Gorici začasno ustavljena in pripravljena na morebiten ponoven zagon v prihodnosti. Aktivirati jo nameravajo takoj, ko se bodo razmere na njihovih ključnih trgih, kot so Italija, Nemčija in Francija, izboljšale.

Največji upad povpraševanja podjetje trenutno beleži na trgu kmetijske mehanizacije, ki predstavlja pomemben del njihovega poslovanja. Podobno naj bi bilo v letu 2025, medtem ko bolj konkretno okrevanje pričakujejo šele v letu 2026. V tem času nameravajo izboljšati produktivnost in raziskati nove tržne priložnosti.

Ob selitvi, ki je v glavnem potekala v poletnih mesecih, ko je potekal remont proizvodnih procesov, so vsi delavci iz livarne Ivančne Gorice dobili priložnost, da nadaljujejo delo v Črnomlju, kjer so povečali zmogljivosti. S tem so uspeli ohraniti delovna mesta in zagotoviti nemoten prehod, pravijo v podjetju. Trenutno sicer zaposlujejo 430 delavcev.

Lani je podjetje ob 56 milijonih evrov prihodkov zabeležilo 318.000 evrov izgube, predvsem zaradi nizkega povpraševanja. V letošnjem letu pričakujejo okoli 30-odstoten padec prihodkov, kar pripisujejo reorganizaciji in dodatnim stroškom selitve.

