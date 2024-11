dolenjska

V Ljubljani odslovili, v Novem mestu pomagali

25.11.2024 | 11:40 | M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Na portalu Preiskovalno.si v branje ponujajo zgodbo z ljubljanske in novomeške urgence, o razlikah v obravanavi med Ljubljano in Novim mestom. Zgodba o poškodovanem fantu ima srečni konec, za kar so zaslužni v dolenjski prestolnici. Po odločtvi zdravnika v Ljubljani bi moral namreč najstnik sicer leto dni trpeti z zlomljenim nosom. ''Dva svetova zdravstva manj kot sto kilometrov narazen,'' pravijo na Preiskovalno.si.

Novomeška urgenca (Foto: arhiv DL)

Petnajstletni fant je med treningom nogometa utrpel hud udarec v nos. Na ljubljanski urgenci so opravili temeljit pregled, rentgen je pokazal zlom, ki je bil tudi viden, fant je imel nos ukrivljen v levo. A z receptom analgetikov in navodili, da hladi nos, so ga poslali domov. Mama je naslednjega dne poklicala svojo zdravnico in jo prosila za napotnico za ORL, kjer je zdravnik fantu poskušal naravnati nos. Neznosne bolečine so v prihodnjih dneh blažili z analgetiki.

Čez pet dni so fanta pripeljali na ponovni pregled. Zdravnik se je v petih minutah odločil (kljub zlomu), da nosu ne bo ravnal, češ, da ga bodo urejali čez eno leto.

Naslednjega dne je morala mama v Novo mesto, ker je imel njen stric pregled. Med pregledom je odšla na novomeški ORL in se potožila medicinskim sestram, kaj se je zgodilo. Svetovale so ji, naj s sinom obišče njihovo urgenco. In tam je družina, kot so zapisali na Preiskovalno.si, naletela na drug svet in srčnost ... najstnik pa je domov odšel s poravnanim nosom.

