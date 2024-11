posavje

Zdaj je vse drugače

25.11.2024 | 19:00 | M. Luzar

Vrbje - V Vrtači in Vrbju je pred kratkim pritekla iz javnega vodovoda pitna voda in tako sta še zadnji vasi v kostanjeviški občini dobili vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Pridobitev so proslavili v Vrbju s priložnostno prisrčno slovesnostjo. Odprtje vodovoda je občinski svetnik Matej Kuhar opisal kot zgodovinski dogodek za obe vasi.

Potem ko je ob uradnem odprtju v Vrbju Matej Kuhar (v sredini) prvi natočil vodo iz novega vodovoda, sta se mu pridružila še Gregor Klemenčič (levo) in Robert Zagorc. (Foto: M. L.)

Gradnja je bila po besedah kostanjeviškega župana Roberta Zagorca za občino precejšnja naložba. »Hkrati z vodovodom smo položili tudi cev za optični kabel. Tako boste imeli tu možnosti, nekako primerljive s tistimi v dolini. Življenje tukaj je povsem drugačno. Vesel sem, da še vztrajate v Gorjancih oziroma pod Gorjanci, da so ti travniki še obdelani, da se ne bo vse zaraslo,« je v Vrbju rekel župan.

Kot je povedal vodja Kostakovega sektorja vodovoda in kanalizacije Gregor Klemenčič, so zgradili vodovod od vodohrana v Črneči vasi do obeh vasi in v vaseh osem hišnih priključkov ter obnovili del vodovoda od vodohrana Črneča vas do hidranta v Črneči vasi. Tako so zgradili 3.100 metrov vodovoda. Vgradili so tlačno črpalko in napeljali 400-metrski električni priključek od Črneče vasi do vodohrana.

