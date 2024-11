šport

Zmaga z dvema goloma prednosti

24.11.2024 | 08:05 | L. M., foto: Luka Hribar

Poreč - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so drevi v nabito polni dvorani Veli Jože v Poreču odigrali tekmo 3. kroga evropskega pokala in s 23:21 ugnali nasprotnika RK Poreč.

Novomeški rokometaši, ki so v drugem krogu evropskega pokala izločili srbsko Metaloplastiko iz Šabca, so z odliko opravili tekmo prvega polčasa v tretjem krogu. V Poreču so zmagali za dva zadetka, kar je spodbuden izid pred povratno tekmo čez teden dni v domači dvorani Marof.

Novomeški Krkaši so se veselili zmage.

Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi. V končnici prvega dela tekme so na parketu dvorane Veli Jože v Poreču zagospodarili izbranci trenerja Mirka Skoka ter se po delnem izidu 3:0 na veliki odmor odpravili s prednostjo treh golov (12:9).

Novomeščani so večji del drugega polčasa imeli prednost dveh do največ štirih golov, v prelomnih trenutkih dvoboja pa jim je nekoliko popustila koncentracija. Ekipa Poreča jim je v 57. minuti povsem zadihala za ovratnik (20:21), po napeti končnici pa je Jernej Avsec zadel za končnih 23:21.

Pri Krki so Leon Rašo, Vojislav Vukić in Veljko Stanojević dosegli po pet golov, vratar Luka Stanojlović pa je zbral 11 obramb.

Izjave po tekmi:

Petar Krupić, igralec RK Poreč: » Današnja ocena naše tekme od ena do deset bi bila pet. Mislim, da smo se zares borili, ampak nismo prikazali vsega, česar smo sposobni. Krka je odigrala zelo taktično igro, mi pa smo več pozornosti posvečali borbenosti, kar se je na koncu videlo tudi po rezultatu. Sedaj bomo misli usmerili v domače prvenstvo, v soboto pa bomo v Novem mestu prikazali lov na tako željeno napredovanje v naslednji krog evropskega pokala«.

Nace Zajc, igralec MRK KRKA: » Ekipa Poreča je odigrala zelo dobro tekmo s čvrsto obrambo, kar se je pokazalo z našo slabšo igro v napadu, vendar smo ob polčasu prejeli le dvanajst golov. Sicer smo vedeli, da bo tekma težka, ekipa Poreča je zelo mlada, borbena. Danes teden pričakujem predvsem polno dvorano Marof. Igrati na tekmi, kot je bila danes, kjer je bila atmosfera odlična, je nekaj popolnoma drugačnega. Hvaležen sem za podporo s tribun tudi našim navijačem, ki so nas podpirali v Poreču«.

Povratna tekma bo v Novem mestu v soboto, 30. novembra, ob 18.00 v športni dvorani Marof.

Statistika:

RK Poreč: Vladić, Čopić, Bonić, Rušnjak 1, Boka 1, Krupić 5, Malinarich, Popović, Radaković 1 (1), Jaman, Ikanović 2, Ivanković 3, Bajan 7 (2), Božić, Jelić 1, Ljubić.

MRK Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 2, Cirar 1, L. Rašo 5, Gliha, Vukić 5 (2), Stanojević 5, D. Rašo 1, Zajc, Nikolić 3, Lavrič, Kukman 1, Matko, Derganc.

Sedemmetrovke: Poreč 4 (3), Krka 2 (2).

Izključitve: Poreč 6, Krka 10 minut.

Rdeči karton: /.

