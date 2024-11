kronika

Avtobus trčil v pešca

22.11.2024 | 09:20 | M. K.

Včeraj okoli 15. ure se je na Reški cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik manjšega avtobusa in pešec. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ker je voznik zaradi nepravilnega premika trčil v pešca, ki se je nahajal pred avtobusom, so sporočili s PU Ljubljana. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Simbolna slika (Foto: S. Švigelj)

