Z glasbo do srca

20.11.2024 | 16:30 | Martin Luzar

»Glasba je odraz človekove duše, njena solza, njen nasmeh in njene sanje. Glasba je široka pot od srca do srca,« pravi glasbenik Dragutin Križanić iz Brežic (na fotografiji drugi z desne). Z ženo Elizabeto (tretja z leve) sta ustvarila že veliko takih poti. Ona je učila v glasbeni šoli v Brežicah in Krškem, on, nekdaj tudi član zagrebških simfonikov, je bil ravnatelj Glasbene šole Brežice. Sodelovala sta z različnimi tamburaši in pevskimi zbori in jih tudi vodila. V Brežicah, kamor sta se nekoč preselila iz rojstnega Medžimurja, sta celo prepoznaven glasbeni duet Beti in Drago – ona pevka, on kitarist. Na nedavni predstavitvi njene biografije, ki jo je avtorica Ivana Vatovec naslovila Melodije vijolic, so bili z njima tudi (od leve) sinova Tomi in Nikola ter vnuka Žiga in Tim.

