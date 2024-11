kultura

Ivanin roman o Beti

4.11.2024 | 13:30 | M. L.

Brežice - V Knjižnici Brežice so nedavno predstavili biografski roman o Elizabeti Križanić z naslovom Melodije vijolic, avtorice Ivane Vatovec. Pogovor z avtorico in glavno junakinjo romana je vodila predstavnica knjižnice Mateja Kus.

Elizabeta Križanić (desno) in Ivana Vatovec (v sredini) sta v pogovoru z Matejo Kus predstavili nastajanje romana Melodije vijolic in obujali ostale skupne spomine.

Ivana Vatovec, ki je pred izidom tega romana že izdala nekaj romanov in pesniških zbirk, in Elizabeta Križanić, ki je nekaj pesmim Vatovčeve dodala melodije, sta prijateljici in sodelujeta v ljubiteljski kulturi. Elizabeta, za prijatelje Beti, in njen mož Dragutin, Drago, sta vodila več pevskih in glasbenih zasedb, javnost ju pozna tudi kot pevsko glasbeni duet. Kulturno dogajanje sta oblikovala tudi poklicno, ona kot profesorica v Glasbeni šoli Krško, on kot ravnatelj Glasbene šole Brežice.

Beti in Drago Križanić sta nostalgično pričarala Medžimurje z eno najlepših medžimurskih melodij o vijolicah

Kot uigrani duet sta z nastopom navdušila tudi na omenjeni predstavitvi romana Melodije vijolic. Nastopil je tudi Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, v izvedbi katerega je zadonela Tambura, za katero je besedilo in glasbo napisal Drago Križanić.

Na željo obiskovalcev sta podpisovali roman.

Zbrane na predstavitvi romana sta nagovorila direktorica knjižnice Tea Bemkoč in predsednik Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova Drago Iljaš.

