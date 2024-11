dolenjska

Našli nove rimske ostanke

20.11.2024 | 14:30 | Rok Nose

Trebnje - Ob Rimski cesti v Trebnjem, na zemljišču nad stanovanjskim kompleksom Levji dvorec, kjer zasebni investitor načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta, so od konca septembra na delu arheologi. Odkrili so ostanke stavb iz začetka našega štetja, se pravi iz časa, ko je na območju današnjega Trebnjega stala rimska obcestna postojanka Praetorium Latobicorum.

Slobodan Olić vodi nova arheološka izkopavanja v Trebnjem. Na sliki se vidijo temelji nekdanjih rimskih stavb. (Foto: R. N.)

Kot pove vodja in izvajalec izkopavanj Slobodan Olić iz brežiškega podjetja Arhos, je bilo odkritje pričakovano. »Ko so pred leti arheologi kopali na sosednjih zemljiščih, so našli del ostankov temeljev stavb. Zdaj smo odkrili njihovo nadaljevanje. S temi novimi najdbami še bolj izpopolnjujemo sliko te obcestne postojanke Praetorium Latobicorum. Ohranili so se sicer le temelji nekaterih hiš. Vidimo, da je bilo kamenje že povezano z malto. Žal zidovja hiš ni, kajti po opuščanju te naselbine so ga okoliški ljudje verjetno pobrali in uporabili za svoje potrebe, saj je bil že obdelan kamen odličen gradbeni material,« pojasnjuje Olić.

Med izkopavanjem so naleteli tudi na številne drobne najdbe, kot so žeblji, fibule in drugi bronasti predmeti ter cel kup kovancev.

