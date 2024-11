družabno

Pomembna zmaga Brežičana

20.11.2024 | 11:30 | Renata Mikec

V televizijskem šovu Kmetija na POP TV lahko letos gledamo tudi tri tekmovalce iz Dolenjske in Posavja. Med njimi so 30-letna terapevtka Anja Malešič z Otočca, 64-letna upokojenka Marjana Povše iz Novega mesta in 39-letni Stanislav Travnikar, avtoserviser iz Brežic, točneje iz Podgorja pri Pišecah. Z ostalimi člani kmetije se borijo za glavno nagrado, 50.000 evrov.

Stanislav Travnikar ima med gledalci številne navijače, saj je zelo delaven. (Foto: Pop TV)

In prav Stanislav je že okusil areno. S sotekmovalcem Žanom sta se na Žanovo željo pomerila v spretnosti. Sprva je Brežičanu kazalo slabo, a je poskrbel za velik preobrat. Začela sta z zavezanimi nogami in zaklenjenimi rokami. V areni sta morala najti pravi ključ, da sta se lahko osvobodila, zatem prežagati hlod, da bi prišla do vreče s kovinskimi krogi, s pomočjo teh pa dvigniti tri zapornice. Žanu je takoj uspelo najti pravi ključ in odkleniti skrinjo. Dokopal se je do žage, zatem pa do vreče s krogi in ko mu je uspelo prevesiti prvo zapornico, je pravi ključ našel tudi Stanislav. Odklenil je skrinjo, dobil žago in s hitrim žaganjem prišel do vreče s krogi. Žanu je v tem času že uspelo prevesiti drugo zapornico, a je bil Stanislav zatem uspešnejši, saj je zapornice prevešal drugo za drugo in zmagal. Njegove spretnosti so se verjetno razveselili tudi mnogi TV gledalci, saj ima Stanislav veliko navijačev prav zaradi delavnosti in poznavanja kmečkih opravil.

Stanislav Travnikar je Brežičan, ki ga je v šov prijavila partnerka, saj živijo na kmetiji in mu kmečka dela niso tuja. Skrbi za krave, prašiče, kokoši, psa in mačke in je pravi deloholik. Tudi sam pravi, da ne zna sedeti križem rok, z veseljem prevzame vlogo vodje in ne mara konfliktov. Z vstopom v šov se je najbolj veselil novih prijateljstev in novih izkušenj. Glede hrane ni izbirčen, obožuje pico in čevapčiče, ne mara pa brokolija. Od živali ima najraje konje. Že ob vstopu je obljubil, da se bo s svojim delom in znanjem trudil, da bo delo potekalo nemoteno in čim bolj uspešno, zagotovo pa mu na posestvu manjka tiste prave svobode. Kot pravi, je kmet po duši in srcu, če bo osvojil denarno nagrado, pa jo namerava podariti v dobrodelne namene.

V šovu je tudi lanskoletna udeleženka Kmetije Anja Malešič (Foto: Pop TV)

Anja Malešič se je vnovič prijavila na kmetijo, saj upa, da bo letos več časa lahko preživela na posestvu in tudi dokazala, da sta ji kmetija in podeželje na sploh, blizu. 30-letna terapevtka je doma iz Novega mesta oz. iz bližnjega Otočca. O denarni nagradi niti ne razmišlja preveč, zagotovo pa bi jo z lahkoto zapravila. Upa, da ji bo letos na Kmetiji šlo kar se da dobro in se še spomni česa od lani, bo pa letos zagotovo bolj gledala nase in precej bolj ščitila svoje interese. Zase pravi, da je vesela, brezbrižna in strašno flegmatična. Glede hrane ni izbirčna, edina jed, ki je ne mara v nikakršni obliki, je fižol, na zadnjem mestu med prilogami pa ji je, zanimivo, krompir. Sicer pa rada kuha in obožuje sezonsko zelenjavo in sadje. Veseli jo, da bo na kmetiji čas preživljala brez telefona, interneta, televizije in ure. Zanimiv je tudi podatek, da se Anja boji kokoši in vsega težjega od 400 kg. Opravil na kmetiji ne pozna najbolje, saj pravi, da je v njej le 10 odstotkov kmečkega dekleta.

Tudi Marjana Povše je že izkušena tekmovalka. (Foto: Pop TV)

Marjana Povše je 64-letna upokojenka iz Novega mesta. V resničnostnem šovu Kmetija je že tekmovala leta 2019 in čeprav so takratni sotekmovalci mislili, da je neresna in zmedena konkurentka, se ji je uspelo prebiti vse do finala. Njen moto je živi in pusti živeti, zato si tudi tokrat želi, da bi jo na Kmetiji pustili v miru živeti z naravo. Ker že ve, da so v takšnih šovih pogosto v ospredju spletke, si želi, da bi letošnje sotekmovalce najprej dobro spoznala od daleč. Kot pravi, se rada drži zase, sicer pa je vztrajna in precej trmasta. Z domačimi živalmi ima veliko izkušenj in je rada v njihovi družbi. Najraje ima sicer pse, precej bolj zadržana pa je do kač. Ker je bila rojena na kmetiji, je prepričana, da ji bodo različna dela na posestvu šla dobro od rok, kljub vsemu pa že pogrešala televizijo, računalnik in svojo posteljo.

V letošnji kmetiji so med tekmovalci tudi že videni obrazi iz prejšnjih sezon in iz drugih resničnostnih šovov, vrnili pa so se tudi nekateri lanski tekmovalci, imenovani »gozdarji«. Tudi letos je dogajanje na posestvu polno spletk in dogovarjanj, a za osvojitev glavne nagrade bo potrebno še kaj več.

Resničnostni šov Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV.

