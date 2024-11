kultura

Kratki film Morje med nama tokrat nagrajen na Švedskem

19.11.2024 | 15:30 | STA; M. K.

Foto: Cvinger film

Stockholm - Kratki film Morje med nama režiserja Luna Sevnika je na 25. mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu, ki se je sklenil v nedeljo, prejel glavno nagrado. Za film je to že druga mednarodna nagrada, saj je bil nagrajen že na letošnjem filmskem festivalu v Trstu, kjer je imel svetovno premiero, in sicer z nagrado mlade žirije za najboljši film. Film je nastal v produkciji Cvinger filma, producent Rok Biček je dejal: »Lun s svojimi kratkimi filmi vedno znova dokazuje izjemno senzibilnost in talent za filmski medij. Z najinim prvim skupnim projektom je dokazal tudi to, da je več kot zrel za celovečerni prvenec.«

Bruno Mihanović

Po režiserjevih besedah je dober občutek, ko film, v katerega so vložili toliko energije, nekdo opazi. "Občutek je toliko bolj poseben, saj je bila članica komisije igralka Sofia Kappel, katere delo izredno cenim," so besede Sevnika, ki je diplomant filmske režije na praški FAMU, povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

V kratkem igranem filmu igrajo Bruno Mihanović, Leon Lučev in Martin Pechlat. Film je nastal v slovensko-češko-hrvaški koprodukciji in s finančno podporo SFC.

Leon Lučev in Bruno Mihanović

Filmska zgodba spremlja najstnika, ki očetu pomaga pri družinskem podjetju, ko nekega dne obtiči na majhnem čolnu s starejšim turistom. Medtem ko fant nestrpno čaka, da se oče vrne z dnevnim ulovom, mu turist začne dajati nespodobne predloge.

Film, ki je poleg omenjenih nagrad prejel tudi domačo - strokovno nagrado Žarka Lužnika za najboljši študijski film, ki jo podeljuje Aipa - je uvrščen tudi v tekmovalni program novih talentov (POFF Shorts) na mednarodnem filmskem festivalu, ki te dni poteka v estonski prestolnici Talin.

