Mercator zapira poslovalnice s tehnično opremo

18.11.2024 | 20:00 | STA

Mercator bo do konca letošnjega leta zaprl preostale fizične trgovine Mercator Tehnika. Trgovec se bo v skladu s strateško usmeritvijo namreč osredotočil na osnovne dejavnosti Poslovnega sistema Mercator. Vsem 439 zaposlenim v Mercator Tehniki bodo ponudili nova delovna mesta, so danes sporočili iz družbe.

Mercator Tehnika deluje tudi v sklopu Supernove Mecator v novomeškem Bršljinu.

"V izrazito konkurenčnem okolju, predvsem v trgovini z živili, je prav usmerjanje vseh procesov v osnovne dejavnosti izrazito pomembno in pomeni temelj nadaljnjega uspešnega razvoja podjetja s 75-letno tradicijo. Hkrati to pomeni osredotočanje na kupce osnovnih dejavnosti," so zapisali v sporočilu za medije.

Kot pravijo, so odločitev sprejeli na podlagi trendov na trgu, ko se vse več nakupov opravlja prek spletnih platform, tudi iz tujine, obstoječim formatom glede na potrebe različnih segmentov kupcev, potrebnih vlaganj v poslovne prostore in razmer na trgu dela. "Vsi ti trendi so se v preteklosti odražali tudi v poslovnih rezultatih Mercator Tehnike," so navedli.

Asortima ključnih programov, ki so že doslej predstavljali večino poslovanja Mercator Tehnike, bo po njihovih navedbah še vedno na voljo v večjih trgovinah Mercatorja.

Svojo tehnično trgovino v Krškem je Mercator zaprl že letošnjega aprila. (Fotografiji: spletna stran Mercatorja)

V Mercator Tehniki je trenutno 439 zaposlenih, od tega 412 v maloprodaji in 27 v režiji. "Mercator bo poskrbel, da nihče od sodelavk in sodelavcev Mercator Tehnike ne bi izgubil delovnega mesta, vsem bo ponujeno novo delovno mesto. Vse aktivnosti pa v Mercatorju, kot vedno, usklajujejo tudi s socialnimi partnerji," so zapisali.

Poslovni prostori bodo v prihodnje na razpolago za nakup ali najem vsem zainteresiranim kupcem oziroma najemnikom, so še sporočili.

Mercator, ki je v lasti hrvaške skupine Fortenova, je lani ustvaril 1,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Po predlanskih 12,2 milijona evrov čistega dobička je lansko leto sklenil s 47,8 milijona evrov izgube.

Družba je načrtovala prevzem konkurenčnega trgovca, Engrotuša, a je od posla odstopila. Kot je danes sporočila družba Tuš Holding, ki ima skupaj z družbo AH Invest 1 v lasti Engrotuš, jih je Mercator obvestil o odstopu od pogodbe, potem ko od varuha konkurence ni uspel pridobiti odobritve transakcije. Iz Mercatorja so sporočili, da ključni pogoji, ki jih predvideva pogodba, ne bodo izpolnjeni, zato so se odločili, da od pogodbe odstopijo.

