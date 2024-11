dolenjska

"Poleti so si nekateri uredili prave vodne parke"

18.11.2024 | 14:00 | B. B.

Novo mesto - Uslužbenci Komunale Novo mesto so danes v spremstvu policistov v romskem naselju Žabjak odklopili 18 nelegalnih priklopov na vodovodno omrežje.

Današnja akcija v Žabjaku (Fotografije: Komunala Novo mesto)

Mestna občina Novo mesto je v letih 2019 in 2020 opremila romsko naselje Žabjak z javnim vodovodom. Zgrajenih je bilo 77 vodovodnih priključkov, na katere pa se legalno do konca letošnjega avgusta ni priključil nihče, pravi direktor Komunale Bojan Kekec. Kljub temu se je v zadnjih dveh letih občutno povečala izguba vode v tem delu Novega mesta, saj se je na vodovodno omrežje nelegalno in brez vodomerov priključilo večje število gospodinjstev v Žabjaku.

Za četrtino manjše občine

Do natančnejših podatkov o mesečna količini vodnih izgub je Komunala Novo mesto prišla v začetku letošnjega septembra, ko so v Muhaberju uredil novo merilno mesto, pojasnjuje Kekec. Ugotovili so, da mesečne izgube vode, ki nastajajo v Žabjaku, znašajo 3.000 kubičnih metrov, kar v stroških to pomeni 5.700 evrov mesečno oz. skoraj 70.000 evrov na leto. Za primerjavo: gre za količino vode, ki predstavlja četrtino vse porabljene vode v eni od dolenjskih občin, kot je na primer Mirna Peč, pravijo na Komunali. "Poleti so si nekateri v naselju uredili prave vodne parke," doda Kekec.

Zaklep na nezasedene priključke

Kot pravi, so prebivalce Žabjaka že dlje časa pozivali, naj si uredijo legalne priključke, a brez uspeha.

"Zato smo z lastnikom infrastrukture, to je Mestna občina Novo mesto, in z novomeškim Centrom za socialno delo v letošnjem letu pripravili načrt reševanja problematike nelegalnih vodovodnih priključkov. Večkrat smo obiskali naselje in prebivalcem predlagali, naj vodovodne priključke legalizirajo. Pogoj za legalizacijo priključka je podpis pogodbe in plačilo pavšalnega prispevka v višini 500 evrov - ponujali smo tudi možnost obročnega odplačevanja -, namenjenega za ureditev merilnega mesta. Ugotovili smo, da je nelegalne vodovodne priključke imelo 32 gospodinjstev. Od teh jih je 14 upoštevalo naš predlog in njihovi priključki so zdaj urejeni, druge pa smo pisno obvestili, da je zadnji rok, da pristopijo k ureditvi priključka 16. november, hkrati pa smo jih obvestili, da bomo v primeru, če tega ne bodo upoštevali, 18. novembra izvedli odklop vseh nelegalnih vodovodnih priključkov," pove Kekec.

Tri ekipe komunalnih delavcev so tako danes res odstranile 18 nelegalnih priključkov in na vse nezasedene priključke v Žabjaku namestila zaklepe, ki preprečujejo nove nelegalne priklope. Te zaklepe je s fizično silo sicer možno odstraniti, a bi v tem primeru prišlo do okvare omrežja, zato na Komunali novih nelegalnih priklopov ne pričakujejo, pove Kekec. Doda, da je odstranjevanje priključkov potekala brez incidentov in da so na policijo že podali tudi kazensko ovadbo zaradi kraje vode na priključkih, ki do danes niso bili legalizirani.

"Strošek vodnih izgub povečuje stroške oskrbe s pitno vodo, ki vplivajo na zneske komunalnih položnic vseh prebivalcev v občini. V Žabjaku smo želeli vzpostaviti legalno stanje, saj so tisti, ki vode ne plačujejo, slab zgled za druge. Približno četrtina Romov plačuje vodo in že zaradi njih ne bi bilo korektno, če proti tistim, ki imajo nelegalne priključke, ne bi ukrepali. V nasprotnem primeru bi povzročili, da ne bi nihče več plačeval vode," pove Kekec.

Za 130.000 evrov dolgov

V naslednjih mesecih se bo Komunala Novo mesto po besedah direktorja lotila izterjav neplačanih obveznosti, ki jih imajo do nje prebivalci romskih naselij Brezje, Poganci in Šmihel - teh je za 130.000 evrov. Komunala je v teh zadevah na sodišče že podala predloge za izvršbe.

Da se v Žabjaku nekaj dogaja, so zaznali tudi na FB PKD (Zajem zaslonske slike)

‹ nazaj