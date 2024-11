bela krajina

Zahvala krvodajalcem in prostovoljcem

18.11.2024 | 09:30 | M. K.

Metlika - V Kulturnem domu je v petek zvečer potekala tradicionalna prireditev ''Moč humanosti'', s katero se Rdeči križ Metlika zahvali krvodajalcem občine Metlika in svojim prostovoljcem za njihova humana dejanja. Na prireditvi so podelili 25 priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje krvi. Za 20-kratno drovanje so jih prejeli Niko Drakulič, Zvonka Jurejevčič, Alenka Filak, Branko Pezdirc, Mario Maček, Željko Bohorič, Kristjan Žabčič, Peter Vukšinič, Boštjan Šetinc; za 30-kratno Tomaž Ucman, Janez Dragovan, Janez Črnugelj, David Zajc, Ivan Muc, David Plut; za 40-kratno Marko Pezdirc, Anton Jakofčič, Dušan Šuklje, Bogdan Šuklje, Tomaž Dulmin, Goran Šimic, Martin Kramarič, Tomaž Nemanič; za 60-kratno Srečko Nemanič; za 70-krat darovano kri pa Martin Pezdirec in Janez Stopar. Imajo pa v metliški občini dobitnike priznanj tudi za 100x darovano kri, ki so priznanja prejeli v minulih letih, so sporočili iz tamkajšnjega OZ RK, to pa so bili Jože Kerč, Marjan Kerč, Stane Sodja, Vukšinič Stanislav in Peter Videtič.

Fotografije: OZ RK Metlika

Letno število krvodajalcev v Sloveniji je 62.000, ki kri lahko darujejo večkrat. Dva odstotka med njimi to življenjsko pomembno tekočino daruje kar štirikrat v enem letu. Med krvodajalci je 60 % moških in 40 % žensk. Največ jih je v starostni skupini med 35 in 40 let. V Sloveniji imamo 1150 krvodajalskih in 370 terenskih krvodajalskih akcij letno.

Območno združenje Rdečega križa Metlika ima evidentiranih 2.220 krvodajalcev, od tega je 1300 aktivnih, kar pomeni 15 odstotkov občanov. Letno organizirajo tri redne in eno izredno akcijo, veliko krvodajalcev pa gre na odvzem na transfuzijski oddelek SB Novo mesto. Letno se odzove do 600 krvodajalcev.

ZAHVALA TUDI PROSTOVOLJCEM RDEČEGA KRIŽA

Na Območnem združenju Rdečega križa Metlika združujejo več kot 200 prostovoljcev, z njihovo pomočjo predvsem vključujejo socialno ranljive skupine, zmanjšujejo neenakost in blažijo različne vrste stisk. ''Vedno znova, ko potrebujemo ljudi za pomoč, se nam pridružijo tudi novi prostovoljci, ki smo jih res veseli. Ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljcev, izrekamo vsem zahvalo in jim sporočamo, da so upanje za ljudi,'' so zapisali v OZ RK Metlika.

Za predano in dolgoletno delo v Rdečemu križu Metlika so na petkovi prireditvi podelili šest zlatih znakov Rdečega križa Slovenije. Prejeli so jih Nevenka Šubljar, Marija Stariha, Vera Kostelec, Nevenka Bajuk, Anton Petric in Vera Cvitkovič za več kot 30-letno delo v Rdečem križu Metlika.

Vodstvo Območnega združenja Rdečega križa Metlika se je na slovesnosti zahvalilo tudi občini Metlika za vsestransko pomoč pri izvajanju nalog RK, podjetjem za družbeno odgovornost do krvodajalstva, medijem za poročanje ter zavodom in društvom za sodelovanje. Krvodajalcem in prostovoljcem so se posebej zahvalile predsednica Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik in sekretarka Zalka Klemenčič ter županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič.

Na prireditvi sta nastopili Tamburaška skupina Carmen Cord in igralska skupina Krajevne skupnosti Radovica.

