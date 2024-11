šport

Dober odpor v Dubaju

18.11.2024 | 09:00 | STA

Dubaj - Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga lige Aba v gosteh izgubili z Dubajem s 76:91 (23:24, 38:45, 57:70).

Foto: Liga ABA

* Dvorana Coca Cola Arena, gledalcev 2300, sodniki: Kardum, Juras, Javor.

* Dubaj: Mason 10 (1:1), Dangubić 6 (1:1), Abass 11 (5:5), Prepelič 14 (4:4), Taylor 12 (3:4), Williams 11 (1:1), Adđušić 18 (7:7), Radošević 2, Düverioglu 7 (1:2).

* Krka: Mirtič 12 (2:6), Bačvić 4 (2:3), Garcia 15 (10:10), Persons 10 (4:4), Jurkovič 3, Cerkvenik 5, Skeens 4 (2:2), Smrekar 7, Klobučar 6 (2:4), Čebašek 10 (2:4).

* Prosti meti: Dubaj 23:25, Krka 22:33.

* Met za tri točke: Dubaj 6:25 (Prepelič 2, Mason, Danbgubić, Taylor, Anđušić), Krka 6:20 (Čebašek 2, Garcia, Jurkovič, Cerkvenik, Smrekar).

* Osebne napake: Dubaj 25, Krka 21.

* Pet osebnih: /.

Krka je regionalno tekmovanje začela skromno, po osmih krogih je bila na predzadnjem mestu z le dvema zmagama, zadnja je bila oddaljena že skoraj mesec dni. Včeraj jo je čakalo težko delo pri novincu v ligi iz Dubaja, ki je imel obratno razmerje zmag in porazov (6-2), ob novi zmagi pa bi spet skočil tik pod vrh, pred tekmo je bil četrti.

Novomeščani so bili konkurenčni skoraj do konca prvega polčasa. Zasedba iz Dubaja, ki jo vodi Jurica Golemac, zanjo pa igra tudi Klemen Prepelič, je imela rahlo premoč, a večji del prvega polčasa ni zmogla priti do višjega naskoka. Krka je ujela zaostanek iz prve četrtine, v drugi pa nazadnje vodila z 31:28. A so potem domači nekoliko stopili na plin in si nabrali nekaj več naskoka ob polčasu.

V nadaljevanju se je Krka borila, a je Dubaj počasi višal prednost. Sredi tretje četrtine je bila ta prvič dvoštevilčna, nato pa dosegla že +15 (65:50).

Upanje na preobrat se je za Novomeščane hitro končalo, saj Dubaj tudi v zadnjem delu ni popuščal, razlika pa je tudi že presegla 20 točk (84:63) in Dubaj je le še rutinsko pripeljal dvoboj do konca.

Pri gostih sta se strelsko najbolj izkazala Marc Garcia s 15 in Tibor Mirtič z 12 točkami, Tayler Persons je desetim točkam dodal sedem podaj. Prepelič je za gostitelje dosegel 14 točk.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Ne glede na rezultat je to vseeno bila dobra tekma za nas. Dubai se je s tremi mini serijami odlepil. Težko je bilo držati korak z njimi, sploh pod košem. Imeli so 67-odstotni met za dve in to je preveč, da bi lahko ogrozili njihovo zmago. V določenih trenutkih smo bili premalo zbrani, dobili nekaj lahkih košev in Dubai je zasluženo zmagal. Moram pa vseeno pohvalit fante, ki so borili po najboljših močeh. Dobili smo celo skok in to za kar precej, še enkrat pa poudarjam, da je eden od favoritov za osvojitev lige. Čestitke fantom, ki lahko gredo na zaslužen počitek za nekaj dni.«

V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja po reprezentančnem premoru bo Krka 29. novembra gostila Mornar, trenutno zadnjeuvrščeno ekipo lige.

