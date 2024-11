šport

Krka po zmagi v Mariboru začasno četrta

17.11.2024 | 09:30 | STA, I. V.

Novo mesto - V devetem krogu tekmovanja v 1. državni odbojkarski ligi so odbojkarji Krke s 3:1 v Mariboru ugnali tamkajšnji I-Vent in so se tako povzpeli na četrto mesto prvenstvene lestvice, ki pa ga bodo po drevišnji tekmi med Merkurjem Triglavom Kranj in Panvito Pomgrad zelo verjetno izgubili.

I-VENT MARIBOR - KRKA 1:3 (-24, 21, -23, -21)

Krka: M. Travnik, Medved 13 (1 as, 4 bloke), Erpič, Mikulass 4 (2 bloka), Kosmina 17 (3 ase, 5 blokov), M. Bregar 14, T. Travnik, Glamočanin, Koncilja 12 (2 bloka), Vidmar, Lindič 1 (1 as), Rojnik 13 (1 blok).

Krka je tako še drugič v sezoni ugnala i-Vent Maribor, tokrat glede na predstave ekip v zadnjem času kar nekoliko presenetljivo. Dolenjci so dobili že prvi niz, sicer nekoliko težje, kot je bila sprva videti, saj so vodili s 24:21, vendar so domači ubranili tri zaključne žoge, nato še četrto, peto pa je z blokom izkoristil razpoloženi Martin Kosmina, s 17 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Drugi niz je nato pripadel gostiteljem, v tretjem pa so imeli spet boljše živce gosti, še posebej je ugajal največje presenečenje tekme Gal Medved, na koncu je tekmo končal s 13 točkami, štiri je dosegel z bloki. Tretji niz, v katerem je trener dal priložnost tudi svojim mladim upom, nato ni bil posebej negotov.

