Mirnski vinogradniki ponosni na novi hram

16.11.2024 | 18:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Stan - Mirnskim vinogradnikom se ne bo treba več dobivati v kulturnem domu, gostilnah, zidanicah ali kje drugje. Sestanke, strokovna predavanja in druge zadeve bodo odslej lahko gostili v novem hramu, ki so ga zgradili na Stanu, kjer so v bližini pred leti že postavili velik lesen sod. »To je velika pridobitev za naše društvo, pa mislim, da tudi širšo okolico,« je danes, ko so objekt uradno predali namenu, poudaril predsednik društva Tomaž Mandel.

Od odprtju novega hrama so odkrili tudi leseni kip brentača, ki ga je izdelal Tomaž Zorc. (Foto: R. N.)

Dolgo je tlela želja, da bi imeli svoje prostore, kjer bi se lahko srečevali. Pred štirimi leti so odkupili zemljišče na Stanu, nato so pridobili vsa potrebna dovoljenja za postavitev hrama, pred dobrim letom in pol pa so ga začeli tudi graditi. »Veliko smo delali sami, udarniško z delovnimi akcijami. Nekaj so nam pomagali tudi zunanji izvajalci, saj vsega pač ne znamo in zmoremo. Kar hitro je hram, ki je iz lesa, dobival svojo podobo. V njem je prostora za okoli 25 ljudi. Uredili smo tudi kuhinjo, manjši prostor za shrambo ter straniščni prostor,« je povedal Mandel.

Predsednik Društva vinogradnikov Mirna Tomaž Mandel (Foto: R. N.)

Koliko jih je stala gradnja, točno ne ve, saj so nekateri donatorji sami pokrili določene stroške izvajalcev. Ocenjuje, da je objekt vreden okoli 80.000 evrov.

Lesen kip brentača

Postavitev hrama je pozorno spremljal Tomaž Zorc, ki je tudi skrbno beležil vsa opravljena dela. »Pridnih rok je bilo veliko. Ko smo imeli akcijo, so se številni odzvali. Če bi vse skupaj sešteli, bi videli, da je bilo vloženih veliko ur prostovoljnega dela. Strašno vesel sem, da nam je uspelo,« je dodal Tomaž Zorc, ki je poskrbel tudi za unikaten lesen kip brentača. Izdelal ga je iz ostankov lesa, ki jih je smiselno uporabil. Znan je po svojih lesenih umetninah.

Brentač je naravne velikosti, v brento, ki jo nosi na hrbtu, pa je vdelal dve posodi za vino. Dobil je namreč idejo, da bi iz njegove brente lahko točili vino. Sistem, ki to omogoča, poimenovali so ga kar vinovod, je izdelal njegov prijatelj Jože Novak.

Ob odprtju hrama so pripravili slovesnost, ki jo je povezoval Slavko Podboj. Dogodka so se med drugim udeležili mirnski župan Dušan Skerbiš, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar, aktualni kralj cvička Andrej Grabnar in tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Blaž Zagmajster.

Novi hram mirnskih vinogradnikov (Foto: R. N.)

Župan je poudaril, da so se vinogradniki zelo izkazali pri postavitvi hrama. V njem se bodo lahko družili in tudi pridobivali novo znanje, da se vinogradniške gorice ne bodo opuščale in da jih ne bo zaraščalo grmičevje.

Društvo vinogradnikov Mirne je bilo ustanovljeno leta 2007, danes pa šteje okoli 140 članov.

