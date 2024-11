družabno

Najboljša ekipa

16.11.2024 | 12:15 | Dragana Stanković

Naziv častnega občana Občine Sevnica za leto 2024 je prejel dolgoletni prvi mož Gen energije Martin Novšak. Energetiki je zapisan že od nekdaj. Njegova družina je imela v Logu pri Sevnici, kjer Novšak z ženo Moniko živi še danes, manjšo hidroelektrarno. V 70. letih jo je v celoti obnovil, da je spet proizvajala elektriko. V JEK-u se je zaposlil leta 1982, torej takoj po tem, ko je bil JEK zgrajen, in tam delal do leta 2005, naslednjih sedemnajst let pa je vodil Gen energijo. Od aprila letos je v pokoju, vendar mu kot pravemu upokojencu ni prav nič dolgčas, saj z veseljem kmetuje na posestvu na Orlah nad Logom. V sevniški Športni dom so mu ob podelitvi najvišjega občinskega priznanja prišli čestitat tudi njegovi nekdanji sodelavci (na fotografiji), med njimi tudi prvi mož nuklearke Gorazd Pfeifer (na fotografiji skrajno levo). »Najboljša ekipa!« je za sodelavce vidno ganjen dejal Novšak.

‹ nazaj