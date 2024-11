posavje

Slavnostna seja v znamenju zaslužnih občanov in glasbe

9.11.2024 | 16:40 | D. Stanković

SEVNICA - Včeraj popoldne so Sevničani v Športnem domu s slavnostno sejo obeležili občinski praznik, ki ga občina Sevnica praznuje 12. novembra v spomin na hrabra dejanja narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža in rešitev aktivistov iz sevniškega zapora med drugo svetovno vojno.

Sevniški župan Srečko Ocvirk. (Foto: D. S.)

Trump kot priložnost za Sevnico

»Občinski praznik je dogodek povezovanja in krepitve družbenih vezi,« je župan Srečko Ocvirk nagovoril občinstvo ter izpostavil nekaj pomembnejših že izvedenih in načrtovanih naložb na vseh področjih delovanja, od šolstva in kulture do cestne infrastrukture, turizma in gospodarstva.Spomnil je tudi na ameriške volitve in »vrnitev« Sevničanke Melanije Trump v Belo hišo. Vnovični uspeh Donalda Trumpa, kot je dejal, povečuje zanimanje za Sevnico. »Ta dodatna pozornost nam tako lokalni skupnosti kot državi zagotovo ponuja nove priložnosti,« je dodal.

Častni občan Martin Novšak

Kot je dejal, se s priznanji poklanjajo aktivnim krajanom in občanom, ki so vsak na svojem področju dosegli uspehe, s katerimi dajejo zgled, navdih in krepijo vezi med občani. Naziv častnega občana so podelili Martinu Novšaku, dolgoletnemu prvemu možu Gen energije. Takoj ob izgradnji krške nuklearke leta 1982 se je v njej zaposlil, od leta 2005 pa je vodil družbo GEN energija in jo v obdobju sedemnajstletnega vodenja razvil v eno največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji.

Naziv častni občan za leto 2024 je prejel Martin Novšak.

Novšak se je v svojem nagovoru zahvalil v imenu dobitnikov priznanj, predvsem zato, da so prepoznali njihovo delo in prispevek, sevniškemu in tudi ostalim županom posavskih občin pa za »izjemen posluh za gospodarstvo«. »Pomembno je tudi, da gospodarstvo sodeluje z lokalnim okoljem, da pomaga pri razvoju dejavnosti in tako omogoča velik standard življenja, urejeno okolico ter veselje do bivanja v prostoru.« Zahvalil se je tudi vsem prostovoljcem na vseh področjih, od kulture do gasilstva ter zaželel, naj še naprej sodelujejo v teh organizacijah ter s tem prispevajo h kakovosti življenja v okolju. »Če pridete do vprašanj, ali bi sodelovali ali ne, mora biti vedno odgovor: da,« je še dejal.

Grb in plakete

Grb Občine Sevnica je prejel Oktet Jurij Dalmatin, najstarejša vokalna skupina v Boštanju, ki neprekinjeno prepeva že od leta 1964. Zlato plaketo sta prejela Janez Pungerčar, dolgoletni aktiven član in predsednik PGD Tržišče, uspešen samostojni podjetnik, dolgoletni član Sveta Krajevne skupnosti Tržišče, ter Milan Sotlar, aktiven član Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž ter član številnih društev v Šentjanžu, zaslužen tudi za oblikovanje Rudarske tematske poti Tk pav, Krekovih stezic in Poti Milana Majcna.

Letošnji občinski nagrajenci.

Srebrno plaketo občine pa sta prejela Anton Es – Zvone, priznani kinolog in ljubitelj psov,vse do upokojitve je bil inštruktor na Oddelku za šolanje službenih psov v Podutiku ter pobudnik ustanovitve Kinološkega društva Posavje, in Nik Anikis Skušek, neorenesančni slikar, mentor in pedagog, ki je s svojimi likovnimi deli in ustvarjanjem dosegel vrhunske mednarodne uspehe, med drugim je razstavljal v New Yorku, Londonu in Barceloni, za svoje delo »Prekletstvo Tritona« pa je prejel prestižno nagrado Art Renewal Center Staff Award v New Yorku.

Prisotne je na prireditvi nagovoril tudi predsednik Sveta regije Posavje, brežiški župan Ivan Molan. Kulturni program so sooblikovali Oktet Jurij Dalmatin in sevniška zasedba Retrogruv, ki jo sestavljajo nekateri člani Big banda Sevnica in pevka Sara Praznik.

Kulturni program sta sooblikovala Oktet Jurij Dalmatin in sevniška zasedba Retrogruv, ki sta bila deležna celo stoječih ovacij za skupno izvedbo pesmi Pastirče mlado. (Foto: D. S.)

Dogodek sta povezovala Tanja Mikolič in Aleš Tuhtar, že pred začetkom prireditve pa so obiskovalce pred vstopom v Športni dom pričakali Godba Sevnica, Godba Blanški vinogradniki in mažorete Društva Trg Sevnica.

