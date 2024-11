šport

Krčani prvi letos premagali vodilno Celje

16.11.2024 | 09:00 | RZS

Po polovici prvega dela Lige NLB ni več neporažene ekipe. V 11. krogu je namreč predzadnje uvrščena ekipa Misteral Krškega poskrbela za veliko presenečenje. V domači dvorani je v petek na kolena spravila do tekme edino neporaženo in vodilno ekipo lige iz Celja (32:28).

Krčani so se sinoči nepričakovano veselili. (Foto: Gašper Simonič)

Na vrhu lestvice je Celje Pivovarno Laško zamenjal LL Grosist Slovan. A ta se je moral za skok na vrh pošteno potruditi. Moštvo SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica je nudila hud odpor, a na koncu na Kodeljevem klonila s 27:29. Petkove zmage se je razveselil še trebanjski Trimo, ki ni imel večjih težav proti zadnjeuvrščenemu Kopru (35:20).

Preostale tri tekme 11. kroga bodo na sporedu v soboto. Tedaj bo na sporedu tudi osrednja tekma kroga, na Koroškem se bosta pred kamerami Sportkluba ob 18.30 srečali moštvi Slovenj Gradca in Gorenja Velenja. Ob 19.00 bosta sledili še tekmi med Jeruzalemom Ormožem in Krko ter Riko Ribnico in Urbanscape Loko. Obe bo moč v spletnih prenosih spremljati na YouTube kanalu RZS TV.

RK MISTERAL KRŠKO : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 32:28 (16:16)

Sobotič in Baznik po 6; Perić 6 (2), Mlakar, Mazej, Miličević, Antonijević in Ćirović po 3.

Do tega kroga vodilni Celjani so v Posavje prišli kot veliki favoriti, na koncu po proti predzadnjim Krčanom doživeli prvi poraz v domači sezoni 2024/25. Po polovici rednega dela sezone so rokometaši iz knežjega mesta na drugem mestu, za vodilnimi Ljubljančani zaostajajo točko, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani, ki jih v soboto čaka napet obračun v Slovenj Gradcu, pa imajo tri točke prednosti.

Večji del dvoboja je minil v povsem enakovredni predstavi, rahla pobuda je bila celo na strani izbrancev novega domačega trenerja Jake Peterlina, ki je v tem tednu nasledil Aleša Sirka.

Njegovi varovanci so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali izjemno zbrano in preudarno predstavo. V 54. minuti so po golu Tadeja Sobotiča povedli s 27:24, dve minuti kasneje pa po zadetku Andraža Novaka tudi najvišje vodstvo na tekmi (29:25).

Favorizirani Celjani so v 57. minuti prepolovili zaostanek (27:29), popoln preobrat pa so jim preprečili na današnjem obračunu izjemno razpoloženi in navdahnjeni Krčani, ki so osvojili tretji par točk v tej sezoni. Pred velikim celjskim skalpom so premagali še tekmece iz Ivančne Gorice in Škofje Loke.

V domači ekipi sta Filip Baznik in Sobotič dosegla po šest golov, vratar Luka Zupančič pa je zbral 12 obramb. V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Perić s šestimi zadetki, vratar Gal Gaberšek je zaustavil devet strelov.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu (20. november), ekipa iz Krškega pa bo gostila Koper (23. november).

IZJAVI PO TEKMI:

Jaka Peterlin, trener RK Misteral Krško:

"Fantje so pokazali srce. Veliko časa, da bi se uigrali, nismo imeli. Pred začetkom tekme smo se v slačilnici dogovorili, da pokažemo največ, kar zmoremo, gremo na teren - vsi za enega, eden za vse, četudi se to sliši malo klišejsko. Na koncu, ko ti najbolj vroča ekipa v Sloveniji, kot je Celje, da takšno priložnost, jo vzameš in poizkusiš izkoristiti. Fantom lahko samo čestitam in upam, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu."

Andraž Makuc, igralec RK Celje Pivovarna Laško:

"Za nami je težko gostovanje v Krškem. V dvorani je vladalo dobro vzdušje. Naša predstava je bila slaba, tako da je Krško upravičeno zmagalo. Gostitelji so imeli večjo željo, bili so dobro pripravljeni, z razpoloženim vratarjem, mi pa se nekako nismo uspeli sestaviti. Vedeli smo, da če bo šlo tako do zadnje minute, da bo napeto, da bo težka tekma in to se je na koncu tudi zgodilo. Mogoče smo bili na koncu premalo zbrani in smo zaradi tega doživeli poraz. To nas ne sme portreti, glave gor in gremo naprej!"

RD LL GROSIST SLOVAN : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 29:27 (16:11)

Mlivić, Ljevar in Žabić po 5; Grum 8, Ključanin 5 (4).

Rokometaši iz slovenske prestolnice so dosegli deveto zmago, osmoljenci obračuna v dvorani na Kodeljevem pa doživeli sedmi poraz v državnem prvenstvu.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so bili od prve do zadnje minute v vodstvu. V prvi polovici tekme je kazalo na njihovo gladko zmago, potem ko so si tik pred odhodom na veliki odmor že priigrali prednost šestih golov (15:9).

V začetku drugega polčasa so njihovi tekmeci iz Ivančne Gorice zaigrali sijajno. Najprej so naredili delni izid 4:0 in se približali na dva gola zaostanka (15:16), nato pa povsem zadihali za ovratnik domačih rokometašev (17:18, 18:19 in 19:20).

Ljubljančani so v prelomnih trenutkih dvoboja le povezali svoje vrste in ponovili najvišje vodstvo šestih golov (27:21), kljub neprepričljivem zaključku pa osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi so Leon Ljevar, Tarik Mlivić in Stefan Žabić dosegli po pet golov. V gostujoči je bil najbolj učinkovit Janez Grum z osmimi zadetki, vratar Jaka Glavan pa je zbral 12 obramb.

Ljubljanska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostovala v Trebnjem. Obe tekmi bosta 22. novembra.

IZJAVI PO TEKMI:

Leon Ljevar, igralec RD LL Grosist Slovan:

"Za nami je težka tekma. Prvi polčas smo dobro začeli in si priigrali lepo prednost. V drugem polčasu smo, kot po navadi, začeli slabše – to moramo popraviti. Na koncu sem vesel, da smo se uspeli zbrati – vratar je ubranil nekaj strelov, mi smo strnili vrste – in najpomembneje je, da smo zmagali. Za SVIŠ smo vedeli, da igra hiter polnasprotni napad, s čimer nas je v drugem polčasu tudi ujel. Dobro, da smo se izvlekli in zmagali. Hvala navijačem za podporo, vabim jih tudi na naslednjo tekmo prihodnji petek proti Slovenj Gradcu."

Janez Grum, igralec RK SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica:

"V tekmo smo stopili preveč ležerno, čeprav smo vedeli, kako močan je Slovan na svojem domačem terenu. V prvih 15 minutah se nam igra ni poklopila, prvi polčas se ni odvijal po naših željah. V drugem smo se bolj zbrali, izkoristili Slovanove napake in dosegli zadetke iz priložnosti. Na koncu se nam ni izšlo, da bi iztržili kaj več."

RK TRIMO TREBNJE : RD KOPER 35:20 (18:10)

Jurečič 8 (3), Nešić 6; Konjevič in Hrovatin (1) po 5.

Trebanjci so brez težav dosegli šesto zmago v državnem prvenstvu in so po polovici prvega dela ligaške sezone na četrtem mestu za Celjani, Ljubljančani in Velenjčani, medtem ko Koprčani po devetem porazu ostajajo na dnu razpredelnice.

Na Dolenjskem je bilo vse v znamenju domačih rokometašev, ki so hitro povedli z 9:3, njihova najvišja prednost v prvem polčasu pa je znašala osem golov (12:4 in 18:10).

V začetku druge polovice tekme njihova prevlada ni bila več tako izrazita. Koprčani so se jim približali na pet golov (13:18, 14:19), v nadaljevanju pa so gledalci v Trebnjem znova gledali prevlado domače zasedbe, ki je največ vodila na koncu tekme, ko je bilo +15 (35:20).

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič s osmimi goli, v gostujoči pa sta Giacomo Hrvatin in Denis Konjević dosegla po pet zadetkov. Domači vratar Tin Herceg je zbral 12, gostujoči Jakob Morato pa deset obramb.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Sviš Cugelj okna Ivančno Gorico (22. november), zasedba iz Kopra pa bo gostovala v Krškem (23. november).

IZJAVI PO TEKMI:

Tin Herceg, igralec RK Trimo Trebnje:

“Uspešno smo se vrnili na zmagovalne tirnice. Držali smo ritem igre skozi celotno tekmo in pokazali pravi karakter. Zdaj vse misli usmerjamo na prihodnji obračun proti SVIŠ-u.”

Arijan Kovačević, igralec RD Koper:

“Težka tekma je za nami. Nismo pokazali največ, česar smo sposobni, zato je tekmec zasluženo slavil zmago. Novo priložnost za točke bomo iskali prihodnji teden proti Krškemu.”

