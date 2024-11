gospodarstvo

Njihovi izdelki so v vseh segmentih avtomobila

15.11.2024 | 12:00 | D. Stanković

Sevnica - V sevniški enoti podjetja Siliko, ki ima sicer sedež na Vrhniki, so včeraj pripravili tradicionalni in vedno dobro obiskan dan odprtih vrat. Sevniški obrat v prostorih nekdanje Jutranjke deluje od leta 2003, ko je začel s 40 zaposlenimi, danes pa zaposluje že 331 ljudi.

Podjetje Siliko deluje na območju nekdanje Jutranjke. (Foto: D. S.)

Sevniška tovarna, kjer poteka glavnina Silikove proizvodnje, je oktobra prejela naziv tovarna leta, ki ga podeljuje časnik Finance. Siliko ima obrat tudi v Somborju v Srbiji, julija letos pa je kupil še tovarno v Neustadtu v Nemčiji. Celotna skupina tako zaposluje preko 900 ljudi.

Dan odprtih vrat pripravijo v Siliku vsako leto novembra, v času praznika Občine Sevnica. (Foto: D. S.)

Avtomobili, bela tehnika, sanitarna industrija ...



Siliko je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov, termoplastov in silikona. Kar 80 odstotkov proizvodnje v Sevnici, kjer imajo na voljo več kot 19.000 kvadratnih metrov pokritih površin, nastaja za avtomobilsko industrijo, ostalo za belo tehniko, denimo dozirni elementi pri pralnih strojih, pa za sanitarno, živilsko, gradbeno industrijo.

Med njihovimi naročniki so BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Volvo Trucks, Gorenje, za nove posle so v pogajanjih z Boschem, v decembru so se na obisk napovedali ljudje iz Mercedes-Benz Trucks, našteva vodja sevniške tovarne Franc Mlakar. »Delamo za vsa področja v avtomobilih, tako za podvozja, motorje, elektro avtomobile kot za kabelsko konfekcijo in ostale. Prisotni smo v vsakem segmentu avtomobila,« pravi.

Jošt Žerjav, vodja tehnologije, je obiskovalcem pojasnil potek proizvodnje ter predstavil različne izdelke. (Foto: D. S.)

Po Mlakarjevih besedah je prednost Silika v primerjavi z drugimi dobavitelji v tem, da razvijajo ne le izdelek, pač pa zagotavljajo tudi razvoj in izdelavo zmesi in materiala kot tudi orodje ter razvijejo sam proces izdelave. »Tako zagotavljamo celostno storitev in podpiramo našega kupca v celoti, od ideje, kakšen bo nek kos, do same proizvodnje in končnega produkta. Sami torej razvijemo celoten proces,« pojasnjuje.

Avtomobilska kriza, ki že načenja Evropo, se v SIliku za zdaj pozna le malenkostno, pravi Mlakar. »Trenutno imamo v zagonu veliko novih projektov, tako da večjega vpliva krize ne pričakujemo. Če smo vsako leto beležili desetodstotno rast, bo ta letos le nekoliko manjša.« Lani je celotna skupina Siliko beležila 105 milijonov evrov prihodka. »Koliko bo letos prihodka, je težko predvideti, ker je po novem v skupini še nemška tovarna. Dela zelo dobro, tam glavnino izdelkov predstavljajo rezervoarji ad blue in ta segment je trenutno v porastu,« dodaja Mlakar.

V portfelju sevniške tovarne je več kot 2000 različnih izdelkov. Na leto proizvede 180 milijonov kosov izdelkov, vrednih od enega centa do 60 evrov, ter okoli 150 orodij, vrednih do 300.000 evrov. V proizvodnji imajo 72 robotov. Letno iz tovarne odpremijo 77.000 palet izdelkov, kar pomeni 15 do 20 kamionov dnevno.

V portfelju tovarne je več kot 2000 različnih izdelkov. (Foto: D. S.)

Po besedah generalnega direktorja Silika Andraža Brodnjaka je sevniška tovarna ključna v celotni skupini. »Je tudi edina tovarna, kjer združujemo tehnologije gumarske vulkanizacije in plastike, tako lahko pokrivamo najkompleksnejše izdelke, pri katerih gre za združevanje vseh materialov.«

Z leve Dejan Doles, direktor operacij, Andraž Brodnjak, generalni direktor Silika, in Franc Mlakar, vodja sevniške tovarne. (Foto: D. S.)

V nekaj mesecih, morda še pred koncem leta, naj bi razširili skladiščne prostore. Ker pa je pred njimi tudi nov projekt za BMW, bo prostorska stiska kmalu postala njihov največji izziv, saj bodo potrebne nadaljnje širitve proizvodnje, dodaja Brodnjak.

‹ nazaj