družabno

Uživa v pokoju

15.11.2024 | 11:30 | Foto: Lidija Markelj

Tretje življenjsko obdobje, ki pride z upokojitvijo, je lahko zelo lepo. In Novomeščan Bojan Avbar, sicer dolgoletni višji državni tožilec in lovec, si zna lepo zapolniti svoj prosti čas. Z ženo imata zdaj več časa za skupne sprehode, kavice in klepete, rada pa obiščeta tudi kak kulturni dogodek. Predvsem Bojan je namreč velik ljubitelj poezije in brane besede. Pred kratkim smo ju v naš objektiv ujeli na slovesnosti ob odprtju novega škocjanskega kulturnega centra. V nastopih glasbenikov sta z ženo vidno uživala.

