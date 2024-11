kronika

Mladoletnik za volanom kripe

14.11.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Gornji Lokvici včeraj nekaj po 13. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Za volanom je bil mladoletnik, seveda brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Tega so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.

Nekaj pred 16. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da je na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila Peugeot trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja nesreče. 39-letnega povzročitelja nesreče so policisti izsledili. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola pa so mu odredili strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod Obrežje je nekaj po 12. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes ML. 22-letni voznik iz Nizozemske je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na območju Senovega je nekdo vlomil v svečomat in povzročil za okoli 200 evrov škode.

Med 12. 11. in 13. 11. je na Dolnji Težji Vodi neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.400 evrov škode.

V Dolenjskih Toplicah je med 12. 11. in 13. 11. nekdo poskušal vlomiti v športni objekt. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda na vratih.

V kraju Svinjsko je sinoči okoli 21.30 neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago.

Poškodoval panelno grajo

Na Knezovi ulici v Novem mestu je neznanec poškodoval panelno ograjo ob stanovanjski hiši in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Prehiter na avtocesti

Nekaj po 15. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW slovenskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. Zaradi kršitev so 33-letnemu državljanu Srbije izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Obrežje, Podgračeno, Velika Dolina, Nova vas pri Mokricah, Rigonce, Kapele, Slovenska vas) včeraj prijeli 13 državljanov Afganistana, 12 Indije, sedem Bangladeša, šest državljanov Kitajske in Sirije, pet iz Alžirije in Nepala, štiri Pakistana, tri državljane Maroka in Šrilanke ter dva državljana Egipta in Gane.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

