Znani vsi udeleženci osmine finala pokalnega tekmovanja

14.11.2024 | 08:15 | M. K.

Znanih je najboljših 16 ekip te sezone rokometnega Pokala Slovenije za moške. Žreb parov osmine finala bo danes ob 12. uri.

Med šestnajsterico najboljših so se znašli vsi klubi Lige NLB, preostala mesta pa je zapolnila četverica iz drugega najkakovostnejšega ranga slovenskih rokometnih tekmovanj.

Veselje rokometašev Sviša, ki so se po kazenskih strelih preko Radovljice uvrstili v osmino finala pokala. (Foto: zajem zaslonske slike)

Pet prvoligašev - Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka in Jeruzalem Ormož - je bilo v osmino finala, zaradi nastopanja v evropskih tekmovanjih, uvrščenih neposredno. Vsi ostali so do sedaj odigrali vsaj eno ali dve tekmi.

Izmed članov slovenske klubske elite je najtežje delo v borbi za napredovanje imelo moštvo SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, ki si je zmago minuli torek zagotovilo šele po streljanju sedemmetrovk (30:29). Redni del obračuna s Frankstahl Radovljico, trenutno vodilno ekipo 1. B lige se je namreč končal z neodločenim izidom 25:25.

Na preostalih obračunih je Koper s 40:22 premagal sosede iz Ankarana, Slovenj Gradec se je veselil zmage v Grosupljem (33:25), LL Grosist Slovan je bil uspešnejši od Butana plina Izole (34:16), Urbanscape Loka je s 27:22 ugnala gostitelje v Šmartnem pri Litiji, Misteral Krško pa je bil uspešnejši od Mariborčanov (39:24).

Kot zadnji sta si mesto v osmini finala v sredo zagotovili zasedbi Rika Ribnice in Škofljice. Prva je bila z 31:28 boljša v Črnomlju, slednja pa je z 38:20 ugnala DRŠ Sebastjana Soviča.

Ob Škofljici bodo v osmini finala iz 1. B lige nastopili še rokometaši ptujske Drave (zmaga z 31:25 proti Veliki Nedelji), Ajdovščine (zmaga s 44:30 proti Arcontu Radgoni) in Mokerca KIG-a (zmaga z 32:21 proti Radečam Papir Novi).

Žreb parov osmine finala bo na sporedu ta četrtek ob 12. uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije.

POKAL SLOVENIJE, OSMINA FINALA

Sreda, 6. november:

RD ANKARAN : RD KOPER 22:40 (7:19)

Matijašević 11, Atanasov (1), Kapić, Slama in Pečar po 2; Zugan 10, Kovačevič 8 (1).

STATISTIKA

Petek, 8. november:

RK RADEČE PAPIR NOVA : ŠD MOKERC - KIG 21:32 (11:18)

Kaučič 7 (5), Zupanič 6 (1); Križman 9 (3), Štrukelj 5.

STATISTIKA

RK GROSUPLJE : RK SLOVENJ GRADEC 25:33 (12:17)

Čulk 6 (3), Tomšič 5; Eskeričić 6, Lampret 5.

STATISTIKA

Sobota, 9. november:

RK ARCONT RADGONA : RK AJDOVŠČINA 30:44 (16:20)

Perša 12 (1), Hedl 5; Breznikar 13 (6), Vidic 7.

STATISTIKA

Torek, 12. november:

RD BUTAN PLIN IZOLA : RD LL GROSIST SLOVAN 16:34 (7:15)

Stančič 3, Gilev, Orbanić, Štravs, Marancin in Stojanov (1) po 2; Mehmedćehajić 8, Tzortzinis 5 (1).

STATISTIKA

RK FRANKSTAHL RADOVLJICA : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 29:30 (15:15)

Lukan 5, Belič Pfajfar (1), Strehar (2) in Polančec po 4; Korošec in Justin (2) po 5.

STATISTIKA

RD HERZ ŠMARTNO : RD URBANSCAPE LOKA 22:27 (10:12)

Jerina 6 (2), Žurga 4 (1); Dolenc 6 (3), Kocbek 4.

STATISTIKA

RK DRAVA PTUJ : RK VELIKA NEDELJA 31:25 (16:10)

Toplak 5, Bezjak, S. Kocijančič, Pratnekar, Škrobot (2) in T. Kocijančič po 4; Žunič 7, Sraga in Grabovac (1) po 5.

STATISTIKA

RK MARIBOR BRANIK : RK MISTERAL KRŠKO 24:39 (13:20)

Kristan 5 (3), Valentan, Ganiu in Mogu po 4; Romih 9, Hočevar 8 (2).

STATISTIKA

Sreda, 13. november:

RK ČRNOMELJ : RD RIKO RIBNICA 28:31 (12:15)

Medic (3) in Pikelj po 7; Knavs (4) in Javor po 5.

STATISTIKA

DRŠ SEBASTJANA SOVIČA : ŠRD ŠKOFLJICA 20:38 (7:15)

Dragić 5, Juršič 4; Ju. Rot 8 (1), Jo. Rot 7.

STATISTIKA

