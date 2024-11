posavje

Minister Sajovic zagotovil podporo vojaškemu letališču

13.11.2024 | 19:00 | STA

Cerklje ob Krki - Minister za obrambo Borut Sajovic je ob današnjem ogledu letališča v Cerkljah ob Krki dejal, da bo ministrstvo skupaj z zavezništvom Nato letališču nudilo vse, kar potrebuje za razvoj. "Ne v besedah, ampak v dejanjih in sredstvih," je dejal. Z videnim je bil zadovoljen, prav tako predsednik odbora DZ za obrambo Martin Premk.

Foto: Borut Podgoršek

Sajovic si je letališče ogledal skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem in člani odbora DZ za obrambo. Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Janez Gaube jim je predstavil delovanje letališča in njegove zmogljivosti.

V izjavi po predstavitvi je Sajovic izrazil ponos ob tistem, kar je videl. "Letališče ima veliko izjemne tehnike in tudi veliko izjemnega znanja, zato smo nanj lahko ponosni," je dejal.

Izrazil je zadovoljstvo, da pri upravljanju letališča odlično sodelujejo z okoliškimi občinami ter da letališče poleg vojaški rabi služi tudi civilnim potrebam.

Tudi v prihodnje bo ministrstvo skupaj z zavezništvom Nato letališču nudilo vse, kar potrebuje, je zagotovil. Država ima veliko pomembnih točk in enot, pri čemer je brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe zagotovo ena od tistih, ki mora imeti in bo imela vso podporo, je dejal. Pri tem bodo po ministrovih besedah podpirali tako razvoj vojaškega kot civilnega dela letališča.

Po besedah predsednika odbora DZ Martina Premka je sodelovanje med odborom in ministrstvom na najboljši možni ravni, dobro je tudi sodelovanje med samimi člani odbora. "Če se je včasih govorilo, da politika ne nudi dovolj podpore vojski oziroma ministrstvu za obrambo, zdaj mislim, da temu ni tako," je dejal. Spomnil je, da se sredstva za vojsko povečujejo.

Današnji obisk v Cerkljah ob Krki je po njegovih besedah eden od serije obiskov, ki jih odbor izvaja v enotah Slovenske vojske, pa tudi v Upravi RS za zaščito in reševanje. Cilj je seznanitev s težavami in položajem, s katerim se soočajo, pri čemer je bil s tem, kar so videli danes, zadovoljen.

Vojaško letališče Cerklje ob Krki je največje vojaško letališče v Sloveniji in glavna baza enot vojaškega letalstva. V zadnjih letih postaja tudi vse pomembnejše Natovo oporišče. Država je do septembra letos po podatkih ministrstva za njegov razvoj prejela nekaj več kot 45 milijonov evrov. Dodatnih 25 milijonov je že odobrenih za prihodnje projekte.

‹ nazaj