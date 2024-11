dolenjska

FOTO: Velik požar v Cerodu

13.11.2024 | 16:00 | I. V.

Foto: Sašo Barantin

Leskovec pri Brusnicah - V soboto je v novomeškem Centru za ravnanje z odpadki v Leskovcu nastal velik požar. Ne čisto zares. Bila je gasilska vaja, pri kateri je sodelovalo vseh 18 prostovoljnih gasilskih društev iz novomeške občine in novomeški Gasilsko-reševalni center. Po potresu v novomeškem Šolskem centru in lanskem neurju v Stopičah je bil scenarij letošnje vaje požar velikih razsežnosti. Z vajo so preverili, kako so usposobljene enote, kako se oblikuje štab, kako se vodi akcija, kako se razporejajo enote in kako se jim odrejajo naloge. Ker gre v takem primeru tudi za daljše posredovanje, so pri tem preverjali tudi logistiko, zamenjave posadk in oskrbo s hrano, ki je bila tokrat le fiktivna. Posebno pomemben del vaje je bilo tudi sestavljanje verige motornih brizgaln, s katero so lahko vodo speljali na večjo višino. Vaja je v celoti dobro uspela.

‹ nazaj