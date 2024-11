bela krajina

NIJZ skrbijo izjave Polone Kambič

13.11.2024 | 10:30

Ljubljana/Semič - Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so se nanj obrnili posamezniki, ki so izrazili skrb glede izjav županje Semiča Polone Kambič o cepljenju. Kambičeva je namreč na družabnih omrežjih delila opozorila pred cepljenjem proti HPV. Semiška županja je sicer znana tudi po svojem nasprotovanju epidemiološkim ukrepom v času t.i. lock downa med pandemijo covida.

Polona Kambič (Foto: arhiv DL)

Na NIJZ opozarjajo, da imajo župani v svojem okolju velik vpliv ter ugled in se morajo zavedati, da z javno izraženimi stališči, čeprav osebnimi, lahko pomembno vplivajo na odločitve posameznikov. V sporočilu za javnost na inštitutu poudarjajo, da cepljenje sodi med najučinkovitejše javno-zdravstvene ukrepe, da so cepiva varna, zmanjšujejo obolevnost in pomagajo ohranjati dobro zdravje.

Sporočilo za javnost NIJZ v nadaljevanju objavljamo v celoti:

''Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjamo, da ima župan v svojem okolju velik vpliv ter ugled. S svojimi javno izraženimi stališči, četudi so ta osebne in ne politične narave, in četudi so ta izražena na osebnem (sicer javno dostopnem) profilu enega od družbenih omrežjih, lahko pomembno vplivajo na pomembne odločitve posameznikov.

Tudi na podlagi tega bi pričakovali, da so stališča, ki jih županja izraža v javnosti, strokovno podprta in ne temeljijo na lastni interpretaciji (ne)strokovnih vsebin, pa ne glede na to, ali gre za njeno mnenje glede cepljenja, načina prehranjevanja, koristnosti telesne vadbe ali česar koli drugega, kar se dotika zdravja posameznika in celotne skupnosti.

Ob tem poudarjamo, da cepljenje sodi med najučinkovitejše javno-zdravstvene ukrepe. Cepiva so varna, zmanjšujejo obolevnost in pomagajo ohranjati dobro zdravje. Cepljenje se je skozi zgodovino izkazalo kot eden od ključnih ukrepov za zaščito zdravja ljudi, zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti, s čimer je prispevalo tudi k podaljševanju življenjske dobe prebivalstva. Zaradi cepljenja so bile izkoreninjene črne koze, poleg tega nekaterih bolezni, ki so včasih terjale življenja ljudi ali povzročile trajne invalidnosti, zaradi cepljenja skorajda ne poznamo več.

Tudi cepljenje proti HPV, o katerem je nedavno pisala županja Polona Kambič, je izjemno varno in učinkovito. Rezultati raziskav in podatki iz držav z visoko precepljenostjo proti HPV kažejo, da je cepivo proti HPV izjemno učinkovito pri preprečevanju okužb s HPV in njihovih posledic. V teh državah so opazili zmanjševanje pojavnosti genitalnih okužb s HPV v populaciji mladih, zmanjševanje pojavnosti genitalnih bradavic pri mladih ženskah in moških, upadanje pogostosti predrakavih sprememb materničnega vratu ter zmanjšano pojavnosti s HPV povezanih rakov pri cepljenih v primerjavi z necepljenimi.

Cepljenje proti HPV je tudi izredno varno in ne zmanjšuje plodnosti žensk. Prav nasprotno, necepljena dekleta in ženske imajo bistveno večje tveganje za okužbo s HPV, s tem pa tudi večje tveganje, da zbolijo za predrakavimi spremembami in raki, ki so posledica teh okužb. Mnoge ženske, ki zbolijo s predrakavimi spremembami in rakom materničnega vratu zaradi okužbe s HPV, potrebujejo zdravljenje, ki lahko zmanjša njihovo sposobnost, da bi imele otroke. Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu ima lahko za posledico nagnjenost k prezgodnjemu porodu. Zdravljenje raka materničnega vratu, ki vključuje odstranitev materničnega vratu in maternice, kemoterapijo ali obsevanje, pa ženski onemogoči imeti otroke. Zato je cepljenje proti HPV pomembno za varovanje zdravja in plodnosti žensk.

Več informacij o cepljenju (med drugim o cepljenju proti HPV) lahko dobite na spletni strani NIJZ https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje

NIJZ''

