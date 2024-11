kronika

FOTO: V Eurospinu v požaru pet tisočakov škode

12.11.2024 | 14:00 | M. K.

Sinoči nekaj pred 20. uro je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo v prodajalni v Leskovcu pri Krškem, v Eurospinu. Poškodovan ni bil nihče, gasilci so požar omejili in pogasili, nastalo je za okoli 5.000 evrov škode. Policisti bodo danes opravili ogled požarišča in nadaljevali z zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Sinoči v leskovškem Eurospinu (Foto: PGE Krško)

Vlomi in tatvine

Med 10. 11. in 11. 11. je na Trebelnem nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel živila. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

V Čatežu ob Savi je med 3. 11. in 11. 11. neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Cirje na območju Krškega je med 7. 11. in 11. 11. neznanec vlomil v novozgrajeno hišo. Z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode, ukradel pa ni ničesar.

Na Adamičevi ulici v Novem mestu je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata balkona vlomil v hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove v Novem mestu je sinoči med 20. in 20.50 nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z dokumenti, denarjem in bančno kartico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.200 evrov.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Birčni vasi je okoli 20.30 neznanec vlomil v dva avtomobila. Ukradel je puško z nameščenim daljnogledom in etui za puško. Z vlomi in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov.

V Šmihelu v Novem mestu je med 15. in 23.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Krškem je v minuli noči nekdo skozi okno vlomil v poslovne prostore lokala in ukradel več pločevink piva. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Prehiter na avtocesti

Na območju Obrežja so policisti včeraj nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes S bolgarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 51 km/h. 36-letnemu državljanu Bolgarije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Mostec, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Kapele) včeraj prijeli deset državljanov Afganistana, sedem Sirije, pet Pakistana, štiri Konga, tri državljane Irana in Somalije, dva državljana Sierra Leone, Indije in Turčije, državljana Kitajske in Maroka. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Učakovci, Žuniči) so prijeli 16 državljanov Afganistana in državljana Gvineje.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 216 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem in Brežicah zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj